Seit Dienstag ist die Heizungsverteilung in mehreren großen Häusern in Marienwerder defekt: Draußen herrschen deutliche Minusgrade, drinnen frieren die Mieter. Am Freitag teilt die zuständige Hausverwaltung, die Zentral Boden Vermietung und Verwaltung (ZBVV) aus Ronnenberg, auf HAZ-Anfrage mit, dass sie nächste Woche mit den Reparaturarbeiten beginnen will. Dann sind mindestens sieben Tage vergangen.

Mieter frieren in Marienwerder

„Hingehalten“ und „ignoriert“ fühlt sich Mieterin Svetlana Elatova. Seit Tagen bekomme sie keine Antworten von den ZBVV-Mitarbeitern, wie es weitergeht. Telefonisch versprochene Heizlüfter seien nicht geliefert worden, an der Heizanlage selbst sei offenkundig auch nicht gearbeitet worden. „Es ist so kalt, und die kümmern sich einfach nicht“, sagt Elatova, die mit ihrem Sohn in einer Dreizimmerwohnung lebt.

Betroffen sind die beiden siebenstöckigen Häuser am Westermannweg 4 und 6 sowie das elfstöckige Hochhaus Große Pranke 1, bestätigt die Hausverwaltung. Bei Mieterin Elatova ist der Steigstrang ausgefallen, der das große Wohnzimmer versorgt. „Wir lassen zwar die Türen zu den kleinen Zimmern offen, aber die Heizungen schaffen es nicht, die Wohnung warm zu bekommen“, sagt sie. 16 Grad seien es in ihrem Wohnzimmer.

Hausverwaltung ZBVV lässt Mieter warten

Nach Auskunft der Ronnenberger ZBVV, die zu einem Unternehmen aus Erlangen gehört, liegt „eine Störung am Sekundärnetz“ vor. Betroffen sei also nicht die Heizzentrale selbst, sondern die Unterverteilung, die für eine Versorgung aller einzelnen Heizstränge sorgen sollte. Um den Schaden zu beheben, müssten Mitarbeiter auch in einzelne Mieterkeller, sagt ein ZBVV-Sprecher.

Hausverwalter haben das Recht, sich Zutritt zu Mieterkellern zu verschaffen, wenn eine Notsituation vorliegt, was bei Frosttemperaturen und gestörter Heizungsanlage der Fall ist. Offenbar ist aber in den vergangenen Tagen nichts unternommen worden. Immer wieder schimpfen Mieter, dass Hausverwaltungen bei technischen Pannen zu schwerfällig reagieren: sei es bei defekten Aufzügen, fehlendem Warmwasser für Duschen oder eben streikenden Heizungsanlagen.

„Die Verwaltung kümmert sich nicht“

Mieterin Elatova aus Marienwerder, beruflich als Hauswirtschafterin in der ambulanten Altenpflege beschäftigt, ist Mitglied im Mieterbund, weil es nach ihren Angaben schon seit Jahren Probleme in den Häusern gibt. „Defekte Klingeltableaus, nicht verschließbare Haustüren, Unrat im Treppenhaus: Die Verwaltung kümmert sich nicht.“ Die Mitarbeiter beim Mieterbund hätten ihr genau diktiert, was sie wegen der defekten Heizung an die Hausverwaltung schreiben solle, nachdem Telefonate nichts genützt hatten. „Aber die sitzen das einfach aus“, sagt sie.

Nächste Woche soll nun zumindest die Heizung repariert werden. An welchem Tag, teilt der Sprecher der ZBVV nicht mit. „Die notwendige Aussteuerung der Heizverteilung beginnt kommende Woche“, heißt es nur.

