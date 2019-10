Arnum

Die Eröffnung des Edeka-Markts an der B3 ist weiterhin für Frühjahr 2020 geplant: Eine Baufirma hat jetzt begonnen, die ersten Wände in Arnum hochzuziehen.

Stefan Ladage, selbstständiger Edeka-Einzelhändler, sagte, der Wunschtermin vor Ostern 2020, also vor Mitte April, sei nicht mehr zu halten. „Das wird zu knapp.“ Es werde voraussichtlich Mai werden, denn fürs Einrichten des Marktes seien vier bis fünf Wochen vorzusehen.

Edeka-Markt: Eröffnung erst 2020

„Außerdem hat sich die Planung immer wieder verschoben“, sagt Ladage. So habe beispielsweise das benachbarte Waldstück bewässert werden müssen. Dorthin waren viele Rohre und Schläuche verlegt worden, denn für das Fundament musste Wasser abgepumpt werden. Mittlerweile ist das Waldstück dafür nicht mehr eingezäunt.

Ursprünglich sollte der Markt bereits im Sommer 2019 fertig sein. Doch es gab beispielsweise auch neue Pläne für das Café, das sich anfangs auf zwei Etagen erstrecken sollte, nun aber ebenerdig wird.

Zurzeit nur ein Lebensmittelmarkt in Arnum

Der Markt entsteht auf dem früheren NP-Markt-Gelände an der Göttinger Straße in Höhe des Hundepfuhlswegs. Edeka will auf einer Fläche von etwa 1800 Quadratmetern ein sogenanntes Vollsortiment an Lebensmitteln anbieten. Zurzeit gibt es in Hemmingens größtem Stadtteil nur einen Lebensmittelmarkt: Es ist der Penny-Markt ganz im Norden. Er wurde im Januar 2018 eröffnet.

Stefan Ladage hat seit Oktober dieses Jahres einen weiteren Markt übernommen, zusammen mit seinem Sohn Philipp Ladage und mit dem Prokuristen Steffen Döring. Es ist der Edeka-Frischemarkt an der Straße Über den Beeken in Ronnenberg.

Ladage jetzt auch in Ronnenberg

Der Ronnenberger Markt ist mit einer Verkaufsfläche von etwa 1350 Quadratmetern der kleinste unter den Ladage-Märkten, zu denen auch Wennigsen, Gehrden und Hess. Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) gehören. Ladage kündigte an, die Märkte in Gehrden und Ronnenberg umzugestalten – möglichst noch vor der Eröffnung in Arnum.

So soll er aussehen: Ein Schild auf der Baustelle zeigt den neuen Markt. Quelle: Andreas Zimmer

Sie sollen zum Beispiel eine energiesparende Beleuchtung mit LED-Technik erhalten, aber auch dem Einkaufsambiente des Marktes in Wennigsen angepasst werden. Dort herrscht Markthallenatmosphäre, es sind zum Beispiel Fassadenteile des Klinkerbaus integriert, über der Kosmetikabteilung hängt ein Kronleuchter und im Laden gibt es ein Kinderkarussell.

Ladage will Lieferdienst auch anderswo anbieten

Mit Ladage blieb ein großer Supermarkt im Ortszentrum in Wennigsen und rückte nicht auf die grüne Wiese, was sich positiv auf die überwiegend inhabergeführten Läden in der Wennigser Ortsmitte auswirkt. Großen Wert legt Ladage auch auf die Bedien- und Frischetheken. So können Kunden in Wennigsen und Gehrden seit etwa einem Jahr auf Verpackung verzichten und ihre Fleisch- und Käsewaren im eigenen Mehrweg-Behälter mit nach Hause nehmen. Dies sei eingeführt worden, um den Verpackungsmüll zu verringern.

Der Lieferdienst, den es bisher nur in Wennigsen gibt, solle langfristig auch auf die anderen Märkte erweitert werden, kündigt Ladage an. In Wennigsen können Kunden übers Internet bestellen, Ladage liefert dann.

