Hemmingen/Ronnenberg

„Wir sind total glücklich“, sagt Maren Gustafsson und blickt zufrieden auf ihre Katze Nila. Im Juli 2020 hatte die Familie Nila, die damals noch Shanti hieß, als „Tier des Monats“ in dieser Zeitung entdeckt. „Unser Sohn wünschte sich schon seit Längerem eine Katze“, berichtet die Mutter. Mit der Entscheidung habe sich die Familie aber Zeit gelassen und alles gut durchdacht. Im Sommer sollte es dann jedoch so weit sein und eine Katze bei der Familie in Devese einziehen. „Wir haben Nila dann zweimal im Arnumer Tierheim bei Hände für Pfoten besucht, und es hat alles gestimmt“, sagt Gustafsson. Nila sei sehr aufgeschlossen gewesen und sofort auf sie zugekommen. Ein großer Pluspunkt: Kerstin Küster, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Hände für Pfoten, habe sie sehr gut beraten und darauf geachtet, ob die Lebensumstände der Familie auch mit den Bedürfnissen der Katze übereinstimmen.

Verein berät Interessenten

Der Verein prüft vor jeder Vermittlung genau, ob Interessenten und Tiere zusammen passen. „Berufstätigkeit ist bei der Vermittlung von Katzen prinzipiell kein Problem“, sagt Küster. Dennoch werde jeder Interessent individuell beraten. So seien Probleme fast schon programmiert, wenn temperamentvolle Katzen in einer kleinen Wohnung in Einzelhaltung ohne Freigang und passende Beschäftigung gehalten würden, während eine solche Haltung für ruhigere Tiere kein Problem darstelle. „Daher ist es so wichtig, dass wir genau aufpassen, welche Katze wir wohin vermitteln“, erläutert die Vereinsvorsitzende.

Bei Familie Gustafsson hat alles gestimmt. „Nila passt super zu uns“, sagt Maren Gustafsson und betont: „Wir würden jederzeit wieder ein Tier aus dem Tierschutz bei uns aufnehmen.“ Es habe für sie von Anfang an festgestanden, dass sie keine junge Katze vom Züchter kaufen, sondern einer „mit Vorgeschichte“ ein neues Zuhause geben wollen. „Wir hätten uns keine bessere Katze wünschen können“, sagt die Deveserin erfreut.

Auch Sorgenkinder vermittelt

So wie Familie Gustafsson haben noch weitere Leser im vergangenen Jahr einer in der Rubrik „Tier des Monats“ vorgestellten Katze ein neues Heim gegeben. Insgesamt hat diese Zeitung 2020 neun Katzen des Arnumer Tierschutzvereins Hände für Pfoten vorgestellt. Da der Verein wegen der Corona-Pandemie die Vermittlung zwischenzeitlich eingestellt hatte, erschien das „Tier des Monats“ allerdings nur sechs- statt der geplanten zwölfmal. Von den neun vorgestellten Katzen haben sechs ein Zuhause gefunden. „Die Katzen haben alle Traumplätze bekommen“, sagt Küster. Besonders glücklich sei sie darüber, dass so auch einige Tiere, die schon sehr lange auf ein Zuhause warteten, vermittelt werden konnten. Hinzu komme, dass auch immer wieder Interessenten für ein „Tier des Monats“ andere Tiere des Vereins aufnähmen, wenn sie feststellen, dass das vorgestellte Tier nicht optimal zu ihnen passt.

Das macht der Verein Hände für Pfoten Der Verein Hände für Pfoten besteht seit Januar 2007. Seitdem kümmert sich das Team um die Vorsitzende Kerstin Küster in Hemmingen und der südlichen Region Hannover um Katzen und Kleintiere in Not. Diese nimmt der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten in seiner tierheimähnlichen Einrichtung am Hohen Holzweg 49 in Arnum auf. Neben der Versorgung und Vermittlung der Vierbeiner liegt der Schwerpunkt des Vereins in der Beratung angehender Tierhalter und der Hilfestellung für Katzen- und Kleintierhalter, die Probleme mit ihren Tieren haben. Außerdem führt er Kastrationsaktionen für herrenlose Katzen durch und bietet Seminare wie den Bau von Nistkästen, Igelhäusern und Insektenhotels an. Ein Osterbasar, ein Sommerfest und ein Weihnachtsmarkt dienen der Finanzierung der Tierschutzarbeit, denn Hände für Pfoten finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Dabei arbeiten die Helfer um die ausgebildete Tierpflegerin Küster komplett ehrenamtlich. Im vergangenen Jahr mussten allerdings alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. zer

Eine größere Nachfrage durch die Corona-Pandemie habe der Verein bislang aber nicht erlebt, sagt Küster. „Alle neuen Besitzer hätten sich auch ohne Corona eine Katze angeschafft“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Dabei konnte sie Ende vergangenen Jahres so viele Tiere vermitteln, dass das Tierheim fast leer war. Mittlerweile hat es sich jedoch schon wieder gefüllt. Zurzeit leben auf dem Vereinsgelände am Hohen Holzweg rund 20 Katzen, vier Kaninchen, drei Meerschweinchen, drei Wellensittiche und zwei Chinchillas. Die Vermittlung läuft momentan unter Einhaltung der Corona-Richtlinien weiter.

Die Kater Pedro (links) und Pepe suchen noch ein neues Zuhause. Laut Kerstin Küster können sie auch zusammen in einer großen Wohnung gehalten werden. Quelle: Hände für Pfoten

Drei Katzenbrüder warten noch

Lediglich die im Dezember vorgestellten Kater Sancho, Pedro und Pepe hatten bislang noch kein Glück und warten immer noch auf neue Besitzer. Ihre Namen verdanken die Brüder der Tatsache, dass ihre Mutter sie neben einem spanischen Restaurant zur Welt brachte, wo sie mit südländischen Köstlichkeiten versorgt wurden. Geboren wurde das Katzentrio Anfang Mai. Mittlerweile haben sich die drei zu stattlichen Katern entwickelt und sich sehr gut auf das Leben mit Menschen eingestellt.

Auch an Hunde lassen sich die Brüder laut Küster gut gewöhnen. In ihrem neuen Zuhause sollten die Kater allerdings nicht ohne Artgenossen leben. Daher werden sie zu dritt, zu zweit oder zu einer vorhandenen anderen passenden Katze vermittelt. Pedro und Pepe könnten auch zusammen in einer großen Wohnung gehalten werden, sagt Küster, Sancho hingegen benötige Freigang. Für alle drei Kater sollten die neuen Halter Geduld und Katzenerfahrung mitbringen. Für Kinder seien sie nicht geeignet.

Kater Sancho wartet noch auf ein neues Zuhause, in dem er Freilauf genießen darf. Quelle: Hände für Pfoten

Wer sich für die drei Kater interessiert oder Fragen hat, erreicht den Verein Hände für Pfoten unter Telefon (0 51 01) 5 83 62. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.haende-fuer-pfoten.net.

