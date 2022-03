Ronnenberg

Weiterhin registrieren die Gesundheitsämter im Land steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Eine Impfung schützt nicht 100-prozentig vor einer Infektion und einer Covid-19-Erkrankung, zumal mit der Omikronvariante. Ein schwerer Krankheitsverlauf kann in den meisten Fällen aber verhindert werden. Auch in Ronnenberg gibt es in der kommenden Woche wieder Impfangebote mit dem mobilen Team der Region Hannover und beim DRK in Empelde:

Dienstag, 29. März, 10 bis 16 Uhr: Löwenberger Straße 2a, in Empelde

Mittwoch, 30. März, 18 bis 22 Uhr, DRK-Feierabendimpfen, Apollostraße 2, in Empelde

Freitag, 1. April, 10 bis 16 Uhr, Gemeinschaftshaus, Weetzer Kirchweg 3, in Ronnenberg