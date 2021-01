Hildesheim

Katholiken aus der Gemeinde reagierten schockiert auf die Nachricht: „Es hat nie entsprechende Gerüchte gegeben“, sagt ein älterer Mann aus Ronnenberg, der sich noch gut an den Geistlichen erinnert. Von 1977 bis 1979 war Georg M. dort in der Gemeinde St. Thomas Morus im Einsatz. Jetzt geht das Bistum Hildesheim Hinweisen nach, dass der 2019 verstorbene Geistliche sich sexualisierter Gewalt schuldig gemacht haben könnte.

Wie die Diözese mitteilte, haben sich bei der Pfarrei St. Petrus in Wolfenbüttel, wo Georg M. von 2009 an als Ruhestandsgeistlicher tätig war, Zeitzeugen gemeldet. Nach ihren Angaben soll der Priester vermutlich im Jahr 2015 sexualisierte Gewalt gegen einen Jungen ausgeübt haben. Es gebe Anzeichen dafür, dass Georg M. eine pädosexuelle Veranlagung gehabt habe.

Arbeitsgruppe soll Fall untersuchen

Das Bistum, das den Osten Niedersachsens umfasst, hat nun ein Team um den früheren Richter am Landgericht Wolfgang Rosenbusch beauftragt, Nachforschungen in den Gemeinden anzustellen, in denen Georg M. tätig war. Die Arbeitsgruppe soll die gesamte Laufbahn von Georg M. untersuchen.

Über die Jahrzehnte war der Priester an zahlreichen Kirchorten tätig. „Die Recherche wird sicher nicht einfach“, sagt Generalvikar Martin Wilk, der Verwaltungschef des Bistums. Sie sei aber absolut notwendig, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wilk ermutigte mögliche Betroffene, sich an die Ansprechpersonen für sexuelle Gewalt im Bistum zu wenden, die von der Kirche unabhängig sind.

Nach seiner Weihe im Jahr 1969 war Georg M. in Bad Gandersheim ( St. Maria Himmelfahrt), Groß Ilsede ( St. Bernward), Salzgitter-Gebhardshagen ( St. Gabriel) und Uelzen (Zum göttlichen Erlöser) aktiv. Auch in Lehre ( St. Martin), Salzgitter (Christkönig) und Cuxhafen ( St. Marien) war der Beschuldigte tätig.

„Ich bin bestürzt“

Das Bistum hat die Pfarrer der Gemeinden über die bisher bekannten Hinweise informiert. „Die Nachricht hat mich sehr bestürzt“, sagt der heute für Ronnenberg zuständige Pfarrer Johannes Lim. „Wir möchten die Nachforschungen unterstützen.“ Er wolle den Aufruf des Bistums verbreiten, damit sich mögliche Zeugen melden.

Das Bistum will die Rechercheergebnisse veröffentlichen. Außerdem sollen diese der Gruppe externer Fachleute um die frühere Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz zur Verfügung gestellt werden, die seit April 2019 Fälle sexualisierter Gewalt im Bistum aus der Zeit des verstorbenen Bischofs Heinrich Maria Janssen aufarbeitet.

Ein Gutachten hatte dem Bistum 2017 eklatante Versäumnisse im Umgang mit Missbrauchsfällen in der Vergangenheit angekreidet. Der im Jahr darauf neu ins Amt gekommene Bischof Heiner Wilmer prangerte eine „Kultur des Schweigens“ in der Kirche an. Seit den sechziger Jahren sollen mindestens 153 Menschen im Bistum von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen sein.

Hinweise an Wolfgang Rosenbusch sind unter der Telefonnummer (01 51) 66 05 80 51 möglich. Ansprechpersonen für Fälle sexualisierter Gewalt im Bistum sind unter (0 51 21) 355 67 erreichbar.

