Holtensen

Im Fünf-Minuten-Takt kommen an diesem Vormittag neue Besucher auf das Gelände der Obstplantage Zabel in Holtensen – meist mit Autos, oft mit Fahrrädern. Immer wieder stellen sich die Kunden vor dem Hofladen geduldig am Ende der kleinen Schlange an, halten Abstand zum Vordermann und bereiten sich auf ihre Bestellung vor. So wird es ihnen wegen drohender Corona-Infektionen auch auf Schildern geraten, die die Familie Zabel aufgestellt hat. Auch lange Beratungsgespräche sollten möglichst vermieden werden, steht da. Trotzdem gibt Mitarbeiterin Alina Tierlink hinter einer durchsichtigen Schutzwand auf Nachfrage freundlich Auskunft und bedient die Kunden ungehemmt. Vor allem Äpfel sind sehr gefragt.

Alina Tierlink hat auch in der Corona-Krise ein offenes Ohr für die Kunden. Quelle: Ingo Rodriguez

Viele Käufer nehmen sich eine Tüte mehr mit als sonst

Dass die Familie Zabel den Verkauf wegen der Corona-Krise vor den Hofladen an die frische Luft verlegt hat, ist eine Reaktion auf die Ansteckungsgefahren und die behördlichen Anordnungen. „Direkt im Laden wird hinter einer Schutzwand und mit geöffneten Fenstern nur sonnabends verkauft, wenn der mobile Stand beim Markt benötigt wird“, erklärt Mitarbeiterin Tierlink.

Die Corona-Krise hat das Geschäft anfangs offenbar befördert. Vor drei bis vier Wochen habe sie für eine ganze Weile eine höhere Kundenzahl registriert, sagt die Angestellte. „Auch auf den Märkten lief das Geschäft mit Obst und Gemüse noch viel besser als sonst. Viele Kunden haben sich eine Tüte mehr mitgenommen.“ Ihr Chef, der Obstbauer Dirk Zabel, bestätigt das. „Ähnlich wie bei anderen Lebensmittelgeschäften haben sich die Kunden zu Beginn der Pandemie auch bei uns und unseren Wiederverkäufern ganz ordentlich mit Obst eingedeckt“, sagt er. Von Hamsterkäufen wolle er aber nicht sprechen. Die enorme Nachfrage habe inzwischen auch wieder abgenommen, das Geschäft normalisiere sich zunehmend, sagt Zabel.

Viele neue Kunden und kleinere Gruppen

Was er aber auch jetzt noch regelmäßig beobachtet: „Neue Gesichter und mehr kleinere Gruppen.“ Offenbar eigne sich der Obsteinkauf gerade in der Krise für gemeinsame Fahrradtouren von Familien. Hinter den vielen Neukunden, die zurzeit vermehrt zur Obstplantage und zum Hofladen kommen, vermutet Zabel „Menschen, die wegen Corona im Homeoffice arbeiten oder Kinder betreuen müssen“. Offenbar sei derzeit in vielen Haushalten die Aufgabenverteilung neu organisiert. „Wahrscheinlich gehören viele Neukunden zu Familien, bei denen sonst möglicherweise der Ehepartner zu uns kommt“, spekuliert Zabel.

Dass die Obstplantage nicht unter der Krise leidet, überrascht den Betriebsinhaber – bestätigt ihn aber auch. „Ich hätte nie gedacht, dass unser Betrieb einmal systemrelevant sein würde“, sagt Zabel. Als regionaler Anbieter selbst erzeugter Produkte wolle er zwar nicht von einem Vertrauensvorschuss der Kunden sprechen. „Aber die Qualität unserer Waren hat sich offenbar herumgesprochen“, glaubt er.

Seine Kunden erklären auf Nachfrage mehrheitlich, dass sie viel und regelmäßig Obst kaufen, nicht nur in Zeiten der Pandemie. „Grundsätzlich esse ich nicht mehr Obst als sonst“, sagt eine junge Frau vor dem Verkaufsstand. Sie ist aus Weetzen mit dem Fahrrad zur Obstplantage gekommen. Auch eine andere Kundin setzt nach eigenen Angaben nicht eigens wegen einer drohenden Corona-Infektion auf vitaminreiche Ernährung zur Stärkung des Immunsystems. „Ich ernähre mich tendenziell schon immer sehr gesund“, sagt die Frau.

Für Dirk Zabel und seine Obstplantage beginnt Ende Mai die Erdbeerernte. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Obstbauer hofft für Erdbeersaison auf Erntehelfer Für den Obstbauern Dirk Zabel geht das Geschäft trotz der Corona-Krise auch in den kommenden Wochen wie gewohnt weiter. Bei Zabel beginnen in Kürze schon die Vorbereitungen auf die Erdbeersaison. Er hofft, dass ihm trotz der Pandemie und den Reisebeschränkungen genügend Erntehelfer zur Verfügung stehen. „Es gibt ja schon bekannte Lösungen für die Einreise von Fachkräfte aus anderen Ländern“, sagt er. Er hoffe, dass auch Ende Mai für Helfer mit gültigen Gesundheitszertifikaten die Anreise mit Flugzeugen organisiert und ermöglicht werde. „Normalerweise kommen die Arbeiter mit Bussen und Autos nach Deutschland. Das ist aber zurzeit nicht möglich“, sagt der Betriebsinhaber. Bei Zabel haben sich nach seinen Worten auch schon viele Schüler und Studenten als Erntehelfer gemeldet. Es gebe großes Interesse an den Jobs. Zabel weiß aber auch: „Die Erntearbeit sieht leichter aus, als sie wirklich ist.“ Zeitweise sei die Aufgabe tagesfüllend und anstrengend. Daher hoffe er auf seine Stammkräfte und nachhaltige Hilfe.

Von Ingo Rodriguez