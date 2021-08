Ihme-Roloven

Was für ein sportliches Dorf: In Ihme-Roloven wohnen etwas mehr als 1000 Menschen. Mehr als 400 von ihnen sind Mitglied im SV Ihme-Roloven. Sie spielen Fußball und Tischtennis, üben sich im Yoga und Turnen und treffen sich zur Wirbelsäulengymnastik oder zum Nordic Walking. In den Lockdown-Phasen der Corona-Krise mussten viele Vereinsaktivitäten pausieren. Aus dem Verein ist dennoch kaum jemand ausgetreten. „In unserem Dorf zeigt sich gerade in dieser harten Zeit, dass die Mitglieder sich mit dem Verein identifizieren und ihm die Treue halten“, sagt Ralf Thormann, der im Vorstand für den Sportbetrieb zuständig ist. Denn der Verein biete mehr als den sportlichen Ausgleich zum Alltag. „Wir sind Begegnungsstätte und Treffpunkt“, sagt der ehemalige Fußballspieler und Trainer.

Gruppenbild mit Minibagger: In Ihme-Roloven pflasterten Vereinsmitglieder die Fläche vor ihrem Sporthaus neu. Quelle: Ralf Thormann

Ein Ort der Begegnung

Genau darum trafen sich nur mehr als ein Dutzend Mitglieder, um für diesen Begegnungscharakter noch mehr Gemütlichkeit zu schaffen. Sie beschnitten dazu Bäume, räumten das Gerätehaus auf und kümmerten sich vor allem um ein neues Pflaster vor dem Sporthaus im Bereich der Grillhütte. Die Teams des Garten- und Landschaftsbau Lepel und der Gryschka GmbH aus Ihme-Roloven halfen dabei mit einem Minibagger und der Lieferung eines passenden Mineralgemischs. Die Vereinsmitglieder entfernten zunächst mit Schaufeln und Schubkarren den alten Boden, um dann mit dem Pflastern zu beginnen. Bei Nudeln bedankte sich Vorstandsmitglied Alexander Wurz bei den Helfern. „Wir können stolz auf uns sein.“

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerkerinnen und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf, mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Bewerbungen sind noch möglich – unter haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Das neue Pflaster nimmt Form an. Quelle: Ralf Thormann

Für die Finanzierung schrieb Ralf Thormann der Initiative Sommereinsatz der HAZ und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover. Die Initiative hilft kleinen Vereinen bei handwerklichen Einsätzen und möchte so aktiv das Vereinsleben stärken – nicht nur in der Corona-Krise. „Vor etwa einem Jahr musste die letzte Kneipe in unserem Dorf schließen“, erzählt Thormann. Das einst als schönstes Dorf in Niedersachsen ausgezeichnete Ihme-Roloven fehlt seitdem ein Treffpunkt, ein Ort, wo man einfach zusammenkommen kann. „Für uns war immer die dritte Halbzeit die vielleicht wichtigste Halbzeit“, sagt Thormann. Man kommt nach den Spielen zusammen und unterhält sich noch ein wenig. Der neue Platz wird sicher für den nötigen Raum dafür sorgen. Die Helfer weihten ihn direkt mit einem Feierabendbier ein.

Von Jan Sedelies