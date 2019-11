Ronnenberg

Ungewöhnlich, dass der Zustand einer Baustelle allen Beteiligten unbefriedigend erscheint, sich aber kaum etwas tun lässt, um die Situation kurzfristig zu verbessern. So sieht es aber derzeit in der Kita Ronnenberg I in der Bergfeldstraße der Kernstadt aus. Die Umbauarbeiten im Sanitärbereich ziehen sich in der Einrichtung ungewöhnlich lange hin, was den Unmut von Kindern und deren Familien, aber auch der Stadtverwaltung hervorruft.

Nach einem Opa-Oma-Frühstück in der Kita Ronnenberg I meldete sich Wilfried Schmär jetzt in unserer Redaktion. Seine Beobachtung in der Betreuungseinrichtung hatte ihn ziemlich verärgert: Seit August sei dort ein Großteil der Toiletten herausgerissen und bis heute nicht erneuert worden. „Für 60 Kinder stehen im Moment nur zwei Toiletten zur Verfügung“, beschreibt er die Situation. Für den Großvater ist dies kein hinnehmbarer Zustand. Mit den entsprechenden Handwerkern wären die nötigen Arbeiten innerhalb von höchstens 14 Tagen zu erledigen, meint er.

„Das sollte deutlich schneller gehen“

Aber gerade das ist das Problem, wie Cord Hennies, Leiter des Teams Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung, einräumen muss. „Das sollte deutlich schneller gehen“, erklärt er. Aber nachdem die alten Toiletten abgerissen worden waren, habe es zunächst in der ältesten Ronnenberger Kita Probleme gegeben, die richtige Leitungsführung festzulegen. Als diese Aufgabe gelöst war, war der ursprüngliche Bauzeitenplan jedoch längst überholt, und die benötigten Handwerker standen nicht mehr zur Verfügung.

Inzwischen gibt es einen neuen Zeitplan für die Bauarbeiten. Dennoch befürchtet Hennies, „haben wir dort wohl noch bis Ende November zu tun“. Dafür habe die Verwaltung aber die Schließzeit der Kita genutzt und gesundheitsschädliche Faserstoffe aus dem Gebäude entfernt. Zudem erhält die Kita weitere Waschmöglichkeiten im Sanitärbereich, für die zusätzliche Durchlauferhitzer installiert werden müssen.

Wie bereits im Fachausschuss für Gebäudewirtschaft vorgestellt, hat das Team um Hennies dabei eine günstige Lösung gefunden, wie die Einrichtung mit den erforderlichen höheren Strommengen ohne eine neue Erdleitung versorgt werden kann. Das Gebäude wird dazu mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach ausgerüstet. Ein Speicher soll zudem sicherstellen, dass die nötigen Strommengen auch in sonnenarmen Zeiten vorgehalten werden können.

Von Uwe Kranz