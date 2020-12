Jahresrückblick: Das war 2020 in Ronnenberg los 

Ronnenberg

Es war ein besonderes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. In Ronnenberg ist in den vergangenen zwölf Monaten auch neben Corona viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Brief von Max: Kinder erstreiten schnelles Internet für Homeschooling

Einen großen Medienauflauf erlebt der Ortsteil Weetzen im ersten Corona-Lockdown. Die Kinder der Straße Altes Bergfeld protestieren mit einem imposanten Luftbild für schnelles Internet im Homeschooling. Jahrelang hatte die Telekom die Bewohner der Straße vertröstet. Nach einem Brief des Zwölfjährigen Max an das Unternehmen, auf den mehrere Fernsehsender aufmerksam werden, geht es ganz schnell: Die Telekom entdeckt plötzlich eine technische Lösung, und nur wenige Wochen später können Max und seine Freunde ohne Schwierigkeiten an Videokonferenzen im Netz teilnehmen.

Bürgermeisterin Stephanie Harms (von links) legt im Beisein von Polier Helmut Sondmann, Architekt Ulrich Zech und Cord Hennies von der Stadtverwaltung eine Zeitkapsel in die Öffnung einer symbolischen Grundmauer für den Schulneubau. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt startet zwei Schulbauten in Empelde

Eine Zeitkapsel legte Bürgermeisterin Stephanie Harms in den Grundstein der neuen Grundschule Auf dem Hagen. 21 Millionen Euro umfassen die Planungen für den Bau. Weitere 15 Millionen Euro kostet die zeitgleich gestartete Erweiterung der Marie-Curie-Schule.

Der Brand in einem Wohnhaus in Ronnenberg geht laut Polizei auf Brandstiftung zurück. Quelle: privat

Haus brennt nach Brandstiftung

Glimpflich geht das Feuer eines Wohnhauses in Ronnenberg im Oktober aus. Der Kellereingang und ein Friseursalon werden beschädigt – es gab keine Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und schließt Verbindungen zu zahlreichen Containerbränden im Stadtgebiet nicht aus.

Bürgermeisterin Stephanie Harms ist Gastgeberin des ersten Treffens des Runden Tisches. Quelle: Uwe Kranz

Runder Tisch spricht über Zukunft der Kalihalde

Ein Runder Tisch mit 20 ständigen Teilnehmern beschäftigt sich seit Juli mit der Zukunft der Kalihalde. Acht mögliche Varianten liegen auf dem Tisch. Die Frist für eine Entscheidung zum Jahresende kann die Runde letztlich nicht einhalten.

Hans-Heinrich Hüper engagierte sich unter anderem 40 Jahre lang im Rat der Stadt. Quelle: Ingo Rodriguez

Trauer um Hans-Heinrich Hüper

Trauer um den stellvertretenden Bürgermeister Hans-Heinrich Hüper. Der Empelder, der in 40 Jahren vielfach lokalpolitisch in Erscheinung getreten ist, starb mit 74 Jahren infolge einer Krankheit. Zuvor war er noch mit der goldgelben Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet worden.

Die Gehrdener Fläche steht nach dem Ratsbeschluss nicht mehr zur Verfügung. Der Bau des Betriebshofes ist aber womöglich auf der anderen Straßenseite realisierbar. Quelle: Mario Moers

Wechselt Regiobus die Seite?

Die Suche nach einem neuen Standort für einen Betriebshof der Firma Regiobus nimmt zum Jahresende eine überraschende Wendung: Der Rat der Stadt Gehrden lehnt eine Ansiedlung ab. Andere Kommunen sind interessierter. Kurios: In Ronnenberg liegt eine mögliche Fläche genau auf der anderen Straßenseite des Gehrdener Planungsareals.

Zitat des Jahres:

„Eigentlich sind ja beide Seiten für das Gebiet an der Hiddestorfer Straße, nur in unterschiedlicher Ausprägung“,

sagte CDU-Vorsitzender Jörg Garbe zum lange währenden Streit über die Lage eines möglichen Baugebietes in Ihme-Roloven.

Zahl des Jahres: 2600

Meter lang sind die Lärmschutzwände, die die Deutsche Bahn 2020 entlang der Strecke in Ronnenberg und Weetzen gebaut hat. Der Lärm sei nun deutlich reduziert worden, meint Bürgermeisterin Stephanie Harms.

Menschen des Jahres

Thomas Bensch Quelle: Uwe Kranz

Thomas Bensch ( SPD) wird zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Vorgänger Rüdiger Wilke tritt aus Altersgründen zurück. In einer Kampfabstimmung setzte er sich gegen Wilkes Stellvertreter Volker Zahn ( CDU) durch. Neue Stellvertreterin ist die Grüne Sylvie Röhrkasten.

Doris Eickemeyer Quelle: Marcel Sacha

Doris Eickemeyer startet in eine zweite Amtszeit. Die frühere Schulleiterin sitzt dem Seniorenbeirat der Stadt vor. Die konstituierende Sitzung findet aus Corona-Gründen in der Empelder Großsporthalle statt.

Friederike Erhart Quelle: Janna Silinger

Auch die Leitung des Quartierstreffs in Empelde wird neu besetzt. Im Juli tritt Friederike Erhart den Job im KSG-Gebäude an der Löwenberger Straße 22 an. Ihr Ziel: Der Nachbarschaftstreffpunkt soll zum Wohlfühlort werden. Zunächst steht dem Corona entgegen.

Von Uwe Kranz und Sarah Istrefaj