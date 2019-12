Ronnenberg

Es gibt so viele Themen, die die Ronnenberger 2019 angestoßen haben, um ihre Stadt voranzubringen. Kurz vor dem Jahreswechsel ist es höchste Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen Monate.

Proteste gegen Bauschutt

Der Protest gegen die Ablagerung von Bauschutt auf der ehemaligen Kalihalde hat im April Fahrt aufgenommen. Rund 300 Ronnenberger Bürgern demonstrierten vor der Firma Menke am Schiffgraben in Hannover. Es folgten die Besuche von vielen Politikern von der Region bis zum Bundestag am Salzberg. Zuletzt kam der zuständige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und versprach, einen Kompromiss zu finden. Ergebnis? Noch offen.

Auf gute Nachbarschaft

Mit einem Quartierstreff soll die Nachbarschaft im Nordosten Empeldes einen neuen Impuls erhalten. An der Löwenberger Straße eröffnete der von der KSG Hannover initiierte Nachbarschaftsverein Win im November die Einrichtung mit mehreren Hundert Gästen. Gleich nebenan öffnete auch ein Sozialberatungszentrum der Stadt seine Türen.

Wo baut Ihme-Roloven?

Das Doppeldorf ist gespalten: Die Stadt hat im März die Pläne für das Baugebiet Hohefeldstraße in Ihme-Roloven vorgestellt und stieß auf unerwarteten Widerstand. Viele Bürger wollen lieber, dass im Dorfmittelpunkt gebaut wird. Es gibt Versammlungen, eine Planungswerkstatt und kontroverse Diskussionen. Nun also im Rietfeld? Das Ergebnis wird im Januar verkündet.

Besuch aus Amerika für die Stolpersteinverlegung

Fritz Cohen kam extra aus Amerika zur Stolpersteinverlegung: 22 neue Stolpersteine erinnern seit November an die von den Nazis vertriebenen Juden. Einer der Initiatoren, der 105-jährige Ronnenberger Heinz Seligmann, starb wenige Tage später.

Feuerwehrleute retten Verletzten aus brennendem Haus

Zwei Feuerwehrleute haben im Januar ihr Leben riskiert, um einen Verletzten aus einer brennenden Wohnung zu retten. Eine weitere Person wurde verletzt. Das Mehrfamilienhaus am Hagacker musste abgerissen werden. Brandursache: überhitztes Öl.

Neue Kita: Spielplatz muss umziehen

Aufregung im beschaulichen Linderte: In einer Neubausiedlung soll eine Kita entstehen. Ein Spielplatz soll dafür die Straßenseite wechseln. Anwohner fürchten Elterntaxis und protestierten im Mai gegen das Vorhaben. Orts- und Stadtrat stimmen aber dafür.

Nur wenige Empelder demonstrieren mit

Auf der ganzen Welt demonstrieren Schüler für den Klimaschutz. In Empelde ist die Beteiligung dagegen gering: Nur knapp 50 Fridays-for-Future-Demonstranten ziehen im November zur Sitzung eines Fachausschusses in der Marie-Curie-Schule.

Menschen des Jahres

Eine ruhige Kugel schieben wird Matthias Biester an seinem neuen Arbeitsplatz sicher nicht – auch wenn dies die frühere Kegelbahn unter dem Gemeinschaftshaus ist. Seit 1. November soll er als erster Stadtarchivar Ordnung in die Geschichte Ronnenbergs bringen.

In Jugendfragen geht in Ronnenberg nichts mehr ohne Till Leander Schröder. Der dritte Jugendbürgermeister der Stadt ist auch Schülervertreter an der Marie-Curie-Schule. Er führt das Jugendparlament in die zweite Wahlperiode.

An der Spitze einer großen Gruppe von freiwilligen Helfer organisierte Thomas Bensch das Projekt 750. Ein ganzes Jahr lang feierte Weetzen seine erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren. Ein Fest, das zur Einheit des Dorfes beigetragen hat.

Zitat des Jahres

„Ich wusste, worauf ich mich als Wahlbeamter eingelassen habe.“Erster Stadtrat Torsten Kölle zur Entscheidung von Bürgermeisterin Stephanie Harms, ihn für keine weitere Amtszeit zu empfehlen

Zahl des Jahres

36 : So viele Millionen Euro sollen die beiden Schulbauten in Empelde bis 2022 kosten.

Von Uwe Kranz