Jugendpalametarier aus Ronnenberg zu Gast im Bundestag

Ronnenbergs jüngste Politiker haben in Berlin Bundestagsluft geschnuppert. Mitglieder des Ronnenberger Jugendparlaments verfolgten, wie die Bundeskanzlerin zur einmal im Quartal angesetzten Befragung vor dem Deutschen Bundestag im Reichstagsgebäude Rede und Antwort stand. Begleitet wurden sie von Stadtjugendpfleger Christoph von Maltzahn. Da im Plenum anschließend auch die hochemotionale Debatte um die zukünftige Ausgestaltung der Organspende auf dem Plan stand, hatten sich die Ronnenberger um Jugendbürgermeister Hendrik Pieper und dessen Vorgängerin Julia Schulze zweifelsfrei eine besonders spannende Sitzung für ihren Besuch ausgesucht.

Ronnenberger machen interessanten Vorschlag

Auf dem Programm stand auch ein Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, zu dessen Wahlkreis Ronnenberg zählt. Die überparteilichen Jungparlamentarier tauschten mit dem SPD-Fraktionsvize Erfahrungen aus, diskutierten über demokratische Prozesse und gingen der Frage nach, wie man in der Bevölkerung mehr Interesse dafür wecken kann, sich selbst in die Politik einzubringen. Natürlich ging es dabei auch um das beeindruckende Engagement der Fridays-For-Future-Bewegung und das so genannte Rezo-Video, welches kurz vor der Europawahl hohe Wellen in den Medien und der Öffentlichkeit geschlagen hatte.

Abschließend stieß ein Vorschlag der Gäste aus Ronnenberg, Jugendparlamente zukünftig gesetzlich zu verankern, bei Miersch auf offene Ohren. Schließlich hat auch der Bundespolitiker seine Wurzeln in einer solchen Jugendvertretung in Laatzen. Er gab jedoch zu bedenken, dass vor einem solchen Gesetzesbeschluss sichergestellt sein müsse, dass auch die dafür nötigen Infrastrukturen bereits geschaffen sind.

Von Uwe Kranz