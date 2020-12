Jugendparlament will Ronnenberg zur Fairtrade-Town machen 

Ronnenberg

Das Ronnenberger Jugendparlament (Jupa) möchte die Stadt offiziell zu einer Fairtrade-Town machen. Ziel dieses Vorhabens ist es, den fairen Handel auf kommunaler Eben zu stärken. Dabei geht es um Nachhaltigkeit und gerechte Arbeitsbedingungen – und darum, für das Thema zu sensibilisieren. „Das ist uns als Jugendparlament total wichtig“, erklärt der Jugendbürgermeister Till Leander Schröder.

„Es ist utopisch zu glauben, dass in Zukunft niemand mehr fliegt“, sagt der 17-Jährige. Doch es sei möglich, dass die Menschen sich über ihr Handeln im Klaren sind, die Konsequenzen kennen – auch im Bereich des Lebensmitteleinkaufs. „Zum Beispiel bei Kakao. Da kommt es noch häufig zu Kindersklaverei beim Anbau.“ Wenn die Leute das wüssten, zahlten sie lieber ein paar Euro mehr für ein faires Produkt, ist Schröder überzeugt.

Da für den Erhalt des Titels Fairtrade Town eine Bewerbung notwendig ist, schlägt das Jupa vor, dafür eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die Aufnahme in das Netzwerk bringe die Möglichkeit mit sich, in engeren Kontakt mit anderen Fairtrade-Towns zu treten, wodurch sich neue Chancen für multikommunale Kooperationen und Partnerschaften ergeben könnten.

Wichtiges Aushängeschild für die Stadt

Städte wie Hannover, Celle, Garbsen und Laatzen sind bereits Teil des Netzwerkes. Nicht zuletzt könne die Teilhabe an der Kampagne als wichtiges Aushängeschild für die Stadt in einem zunehmend nachhaltig reflektierten Zeitalter gesehen werden.

Bei dem Weg hin zur fairen Kommune sowie der weiteren Arbeit bestehe Unterstützung durch den Dachverband. Um dort aufgenommen zu werden, müssten allerdings einige Kriterien erfüllt werden. Zunächst müsse ein Ratsbeschluss vorliegen, der zu der Bildung einer Steuerungsgruppe führt. Danach müsse ein faires Sortiment in Geschäften sichergestellt werden. Wobei es in Ronnenberg in vielen Lebensmittelgeschäften bereits eine große Auswahl an fairen Produkten gebe, sagt Schröder.

Schließlich müsse die Zivilgesellschaft, Kindergärten, kirchliche Organisationen oder Schulen zum Mitmachen begeistert werden, um abschließend eine medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. „Ich weiß, dass es vom Dachverband Unterstützung gibt“, sagt Schröder. Wichtig sei es, alle mit ins Boot zu holen. Doch bevor es überhaupt mit der Bewerbung und der Planung losgehen kann, gelte es, die Entscheidung im Rat der Stadt abzuwarten. „Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt.“

Von Janna Silinger