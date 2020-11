Hannover

Tierischer Einsatz für die Berufsfeuerwehr am Mittwochabend in Hannover-Badenstedt: Die Einsatzkräfte waren gegen 19 Uhr in die Plantagenstraße gerufen worden, weil dort ein Jungbulle gesichtet worden war. Das Rind war gegen 18 Uhr von einer Weide am Benther Berg ausgebüxt und hatte es bis in die Landeshauptstadt geschafft. Der Besitzer hatte den Bullen verfolgt. Es war ihm aber alleine nicht gelungen, ihn wieder einzufangen.

Die Einsatzkräfte holten die Tierretter der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung. Vom ursprünglichen Plan, den Bullen mit einem Betäubungsgewehr vorübergehend auszuschalten, ließen sie vor Ort schnell ab. Mit vereinten Kräften trieben die Helfer den Bullen auf einen Spielplatz. Dort bauten sie ihm mit Teilen von Leitern und Schläuchen eine Art Spalier, sodass er seinen Weg nur noch direkt in den vom Besitzer des Tiers mitgebrachten Anhänger fortsetzen konnte.

Der Jungbulle blieb unversehrt. Auch bei den Helfern der Feuerwehr und der Polizei gab es keine Verletzten. Das Einfangen des Rindes wurde von zahlreichen Anwohnern verfolgt. Sie spendeten nach der erfolgreichen Aktion spontan Applaus für die Einsatzkräfte.

Von Tobias Morchner