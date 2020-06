Ronnenberg

Die Schüler der Abschlussklassen und die Abiturienten der KGS Ronnenberg sollen trotz der Corona-Krise und möglicher Ansteckungsgefahren nicht auf eine feierliche Verabschiedung verzichten. Das hat jetzt die didaktische Leiterin der Marie Curie Schule, Ute Lendeckel, angekündigt. „Wir überlegen zurzeit, wie wir das genau machen, und warten auch noch auf Vorschläge des Kultusministeriums“, sagte Lendeckel.

Einzelne Feiern für jede Klasse?

Derzeit ist laut Lendeckel davon auszugehen, dass die Veranstaltungen draußen stattfinden müssen. „Wir basteln dafür an einem Konzept, um genügend Sicherheitsabstände zu gewährleisten“, berichtete die didaktische Leiterin. Möglicherweise sei es auch angebracht, die Abgänger klassenweise zu verabschieden, um so die Anzahl der Teilnehmer bei den Entlassungsfeiern zu beschränken. Auch das musikalische Programm muss entsprechend der Corona-Regeln für geringere Ansteckungsgefahren angepasst werden. So sei es möglich, etwa auf Gesang zu verzichten und stattdessen Klaviermusik zu organisieren, sagte Lendeckel.

An der KGS Ronnenberg sollen in diesem Sommer bei den bevorstehenden Entlassungsfeiern insgesamt rund 200 Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Laut Lendeckel werden unter anderem 30 Abiturienten verabschiedet. Außerdem sollen die Schüler aus drei zehnten Klassen ihren Realschulabschluss feiern. Ihre Zeugnisse für den Hauptschulabschluss erhalten drei neunte Klassen und eine zehnte Klasse.

Von Ingo Rodriguez