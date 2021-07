Ronnenberg

Viel Kritik hat sich die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg mit einer Bürgerbefragung zur Zukunft der Kalihalde in Ronnenberg eingehandelt. Das Unternehmen plant, die Halde mit Bauschutt zu ummanteln und dann zu begrünen. Ein Hauptkritikpunkt dabei ist, dass bei der Umfrage jeder Hinweis auf mögliche alternative Varianten, wie zum Beispiel der Abtrag der Halde, fehlte. Das will die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ jetzt anders machen. Seit Sonnabend verteilt die Gruppe Karten für eine weitere Befragung der Ronnenberger in allen Ortsteilen. Dabei geht es darum, welche Zukunftsvariante für die Halde am ehesten das Wunschbild der Menschen in der Stadt trifft.

15.000 Karten werden in der Stadt verteilt

Die Auflage der sogenannten Feedback-Karten beträgt 15.000 Exemplare. Auf jeder Karte finden sich Informationen zum aktuellen Diskussions- und Sachstand. Vier technisch machbare Alternativen zum Umgang mit der Halde werden als ankreuzbare Lösungswege vorgestellt. Darunter ist, neben der einfachen Klärung der Abwässer, dem Abtrag des Berges und einer „Abdeckung light“ mit einer sehr dünnen Abdeckschicht, auch die von Menke geplante Variante, für die, laut Aussage des Unternehmens, die Dicke der Abdeckung noch nicht geklärt sei. Dazu gibt es ein Freifeld für eigene Ideen, Hinweise und Anregungen zur Zukunftsperspektive der Halde.

Wer möchte, kann seine Karte bis einschließlich Donnerstag, 22. Juli, per E-Mail an info@ronnenberger.gegen.deponie.de senden. Auch das Einwerfen in dafür eigens aufgestellte Postboxen an der Paul-Ducros-Straße 16 oder das Abgeben in der Buchhandlung Buchfink, Lange Reihe 6, ist möglich. „Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger mit dieser großen Aktion noch mal informieren und von ihnen wissen, welche Lösung sie sich für den Umgang mit der Resthalde ganz konkret wünschen“, sagt Marc Bierhance, Vorsitzender der BI. Es gebe nicht nur die eine Möglichkeit, sondern mehrere Alternativen für die Zukunft der Halde Ronnenberg.

Treffen mit weiteren Politikern geplant

Die BI will in den nächsten Wochen mehrere Gespräche mit Politikern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie mit Vertretern der Landesregierung führen. Den Anfang hat am Sonnabend die Kandidatin der Grünen für die Wahl zur Regionpräsidentin, Frauke Patzke, gemacht, die sich mit BI-Vertretern am Haldenzaun getroffen hat. Ziel der Gespräche ist es, im Vorfeld eines möglicherweise strittigen Planfeststellungsverfahrens beim Landesbergamt (LBEG) doch noch ein einvernehmliches Ergebnis mit dem Haldeneigentümer Horizon Immobilien GmbH und seinem Partnerunternehmen Menke zu erzielen.

Regionskandidatin der Grünen besucht die Kalihalde Am Sonnabend begrüßten die Grünen Frauke Patzke, die Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, bei einer Radtour durch das Stadtgebiet. Los ging es an einem politischen Brennpunkt. „Die Kalihalde ist eine besondere Herausforderung in Ronnenberg“, stellte Patzke fest. Sie plädierte für eine ökologische Lösung. „Hier darf keine Deponie entstehen“, sagte Patzke. Weitere Stationen der Radtour waren etwa das Ronnenberger Zentrum sowie die Zentralküche der hannoverschen Krankenhäuser in Empelde. Für letztere Einrichtung hat Patzke einen konkreten politischen Plan. Die Köche sollten ihrer Meinung nach verstärkt auf regionale und saisonale Lebensmittel setzen. Das stärke die Landwirtschaft, schütze die Umwelt und das Klima. Unter den rund 20 Radlern waren auch die Ronnenberger Direktkandidatin für den Bundestag Simone Meyer und der Kandidat für die Regionsversammlung Ulrich Schmersow. fin

„Wir wollen nichts unversucht lassen. Dazu ist ein reales Meinungsbild der Menschen hier vor Ort und aus der näheren Umgebung sehr wichtig“, meint Bierhance. Die BI gehe von einer regen Beteiligung der Bevölkerung in Ronnenberg an der Feedback-Aktion aus.

Anders als die Firma Menke, die auch in Gehrden Befragungen durchführen ließ, befragt die BI ausschließlich Einwohner der Stadt Ronnenberg. Am Vorgehen des Unternehmens war unter anderem kritisiert worden, dass im Verhältnis zu wenige direkte Anrainer der Halde bei der Telefonumfrage beteiligt worden waren. Ob die neue Befragung im gesamten Stadtgebiet zielführend ist, ist allerdings ähnlich diskutabel. Die meisten befürchteten Belastungen, die die Menke-Variante mit sich bringen soll – wie Lärm, Staub und Schadstoffe –, dürften im Empfinden der Menschen mit steigender Entfernung zur Halde immer kleiner werden.

Von Uwe Kranz