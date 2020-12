Ronnenberg

Der Runde Tisch wird seine zeitlichen Ziele nicht erreichen und die Zukunft der Ronnenberger Kalihalde damit nicht bis zum Jahresende klären. Stattdessen planen die Beteiligten nun eine Verlängerung der inzwischen virtuell geführten Beratungen bis zum 31. März 2021. Voraussetzung ist eine Zustimmung seitens des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, das allerdings bereits positive Signale gesendet haben soll.

Die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ begründete die Verlängerung damit, dass „noch wichtige Folgeuntersuchungsergebnisse zur Grundwassersituation und zur Standsicherheit der Halde ausstehen und somit eine abschließende Gefährdungsabschätzung noch nicht möglich ist“. Auch die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, deren Pläne, die Kalihalde mit Bauschutt abdecken zu wollen, letztlich zur Einrichtung des Runden Tisches geführt hatte, stimmte dem zu. „Wir sehen den Austausch zu den fachlichen Grundlagen als wesentlich, da er zu Klarheit auf allen Seiten führt“, sagte Menke-Geschäftsführer Stefan Entrup.

Bahnanschluss könnte in einem Jahr umgesetzt werden

Derweil hat der Regionsabgeordnete Ulrich Schmersow (Grüne) überraschende Informationen zu einem möglichen Gleisanschluss für die Halde eingeholt. Demnach habe die DB Netz erklärt, dass diese Möglichkeit zum Abtransport der Rückstände aus dem Kalibergbau oder zur Belieferung von Schutt und Boden trotz eines möglicherweise erforderlichen Planfeststellungsverfahrens innerhalb von gut einem Jahr zu realisieren wäre. Der Grundstückseigentümer, die Firma Horizon müsste dazu einen Antrag stellen.

Alternativ könnte auch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG), das auch mit einem Vertreter am Runden Tisch sitzt, eine Genehmigung als „Zechenanschlussbahn“ erteilen. Zeitlich dürfte nach Ansicht der BI dieses Vorgehen keinen Nachteil zur Einrichtung und Ertüchtigung von Straßen für eine Lkw-Anlieferung mit sich bringen. Ein Bahnanschluss sei „für die Anwohner am wenigsten belastend und ist ökologisch am verträglichsten“, meint Schmersow. Zudem könne Fördergeld für den Ausbau des Gleisanschlusses beantragt werden.

Nur zehn Jahre Bauzeit oder doch 25 Jahre?

Entrup betonte später, er schätze am Runden Tisch, dass dort vermeintliche Widersprüche geklärt werden könnten. Bei der Frage der Dauer der von Menke geplanten Haldenabdeckung mit Bauschutt gehen allerdings auch nach einer Diskussion am Runden Tisch weiterhin auseinander. Menke rechnet nach einer Zusammenfassung der BI mit den höchsten Lkw-Ladekapazitäten von 40 Tonnen und ohne saisonale beziehungsweise marktbedingte Schwankungen über die gesamte Bauzeit und kommt damit bei 60 Lkw-Fahrten täglich auf lediglich etwa zehn bis 15 Jahre Projektlaufzeit.

Die BI hält diesen Ansatz für „wenig realistisch“. Erfahrungen aus Empelde, wo die Bauzeit der Abdeckung – bei einer allerdings deutlich größeren Halde – etwa 42 Jahre betragen habe, zeigten dies. Die BI rechnet mit unterschiedlichen Transportvolumen der Lkw und kalkuliert und auch Marktschwankungen mit ein. Dabei käme eine Laufzeit von etwa 25 Jahre zusammen. „Diese BI-Einschätzung wurde von den anwesenden Vertretern aus dem LBEG und aus der Region Hannover als nicht völlig unrealistisch eingestuft“, erklärt BI-Sprecher Maik Hartje.

Der Runde Tisch hat 20 regelmäßige Teilnehmer, die das niedersächsische Wirtschaftsministerium, das LBEG, die Region Hannover, die Stadt Ronnenberg und die Ratsfraktionen, der Ortsteil Weetzen, die BI, die Unternehmerverbände Niedersachsen sowie der Firmen Horizon und Menke vertreten. Schirmherr des Runden Tisches ist das niedersächsische Wirtschaftsministerium. Die nächste virtuelle Sitzung ist am 17. Dezember geplant. Das Diskussionsformat sieht allerdings auch weiterhin, nicht vor, dass Zuschauer den Diskussionen live folgen können.

Von Uwe Kranz