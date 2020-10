Ronnenberg

Wie geht es weiter mit dem Kaliberg in Ronnenberg? Gibt es möglicherweise effektivere Alternativen als den Plan der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, den Berg mit Bauschutt zu ummanteln und danach zu begrünen? Diese Fragen haben den zuständigen Runden Tisch am Donnerstag erneut beschäftigt – ebenso wie die Tatsache, dass an mehreren Stellen ein erhöhter Salzgehalt gemessen wurde. Und die Zeit drängt: Bis Ende 2020 hatte die Firma Menke versprochen, einen Projektantrag zurückzuhalten. Der Runde Tisch will sich bis zum Jahresende darum nun alle zwei Wochen statt nur einmal im Monat treffen.

Mahnwache mit besorgten Bürgern

Vor dem Tagungsort im Ronnenberger Gemeinschaftshaus hatten sich unweit der Halde wieder rund 80 Bürger eingefunden, die gegen die Menke-Pläne protestierten. Unter anderem präsentierte der Singer-Songwriter Leon Braje eine erste Version eines Protestsongs, den er mit mehreren anderen Künstlern geschrieben und eingespielt hat.

Ergebnisse von Grundwasseruntersuchungen

Fest steht: Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) will verhindern, dass dauerhaft unkontrolliert Salz aus dem Berg ausgewaschen und in die Fösse geleitet wird. Dem Runden Tisch wurden jetzt Ergebnisse von Untersuchungen der Grundwasserversalzung und der Standsicherheit der Halde vorgestellt. Die gute Nachricht: Von den Flanken der Halde geht aktuell keine Einsturzgefahr aus. Dafür wurde in allen vier Messpunkten rund um die Halde sowie in Wasserproben aus dem Hirtenbach, dem Benther Bach und an der Einleitungsstelle in die Fösse ein erhöhter Salzgehalt festgestellt, dessen Ursache aber noch nicht abschließend geklärt wurde. Auch fehlen bezüglich der Grundwasserbelastung und Standsicherheit der Halde Betrachtungen des Haldenkörpers und des Bodens darunter. Diese seien zur späteren Gefahrenabschätzung aber zwingend notwendig, befanden die Teilnehmer des Runden Tisches.

„Wir kommen so langsam in die Tiefe“, meinte Marc Bierhance, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ zu der Debatte. „Bisher haben wir uns viel mit der Historie der Halde beschäftigt, um die Probleme der Ronnenberger Bürger zu verstehen.“ Allerdings konnten die Teilnehmer nicht abschließend klären, wer dafür verantwortlich war, dass die benachbarten Baugebiete bis an den Haldenzaun gebaut wurden, bevor die Halde komplett abgetragen wurde. Der Abtrag wurde 2004 unterbrochen, darum ist noch etwa ein Drittel der ursprünglichen Halde vorhanden. Diese Gemengelage vor Ort ist ein Kernargument der Gegner des Menke-Plans, durch den die Anwohner enorme Belastungen durch Lärm, Staub und Schadstoffe befürchten.

Menke will mehr Dialog mit Bürgern Eigentlich hatte die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg geplant, in direkten Gesprächen vor Ort mehr mit den Ronnenberger Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Unser Ziel war es, ohne große Hürden und ohne Anmeldung einen Gedankenaustausch zu ermöglichen. Leider kommt uns die Corona-Pandemie aber immer wieder in die Quere“, sagt Geschäftsführer Stefan Entrup. Auf der Suche nach einer Alternative entstand die Idee einer virtuellen Nachbarschaftssprechstunde. Ab dem 14. Oktober stehen Mitarbeiter der Firma einmal pro Woche online zum Gespräch bereit. Das Angebot startet mit einer Stunde pro Woche – wenn es großes Interesse gibt, soll es ausgeweitet werden. Über die Onlinekonferenzplattform Cisco Webex kann jeder an der Sprechstunde teilnehmen, der ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher und Mikrofon oder ein klassisches Festnetztelefon hat. Auf der Internetseite menke-ronnenberg.de/dialog erklärt das Unternehmen, wie die virtuelle Nachbarschaftssprechstunde technisch und organisatorisch funktioniert und was zu beachten ist. Außerdem soll Anfang der kommenden Woche in Ronnenberg ein Brief mit einer Einladung zur Nachbarschaftssprechstunde verteilt werden.

Acht alternative Varianten sollen bewertet werden

Bevor weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben werden, sollen die acht alternativen Varianten für eine Sicherung der Halde, die bei einem früheren Treffen vorgestellt worden waren, bewertet werden. Dazu sind die einzelnen Gruppen, zu denen die Ronnenberger Ratsfraktionen, die BI und die Eigentümerin, die Firma Horizon, gehören, bis zum 19. Oktober aufgerufen. Bis zum nächsten Runden Tisch am 9. November soll ein Team mit Vertretern des LBEG, der Region Hannover, der Firma Menke und der BI die Ergebnisse aufbereiten. „Die Zeit wird knapp“, mahnte Bierhance.

