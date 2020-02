Ronnenberg

Völlig unzufrieden vom Abstimmungsergebnis im niedersächsischen Landtag zum Deponiecharakter von Kalihalden hat sich Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms gezeigt. „Ich bin enttäuscht von meiner eigenen Partei“, sagte sie, nachdem ein Antrag der Grünen im Landesparlament auf Änderung des niedersächsischen Abfallwirtschaftsplans lediglich von der FDP unterstützt worden war.

Das dürfte auch anderen Politikern im Rat der Stadt und in der Regionsversammlung so gehen, denn letztlich hatten sich beide Gremien einstimmig hinter eine Resolution gestellt, mit der eine Ablagerung von Bauschutt zumindest am Standort in Ronnenberg verhindert werden sollte. Nach der Abstimmung im Landtag bleibt dies aber weiterhin eine Variante der Renaturierung von Kalihalden. Vor dem Landtagsgebäude hatten Bürgerinitiativen aus Ronnenberg, Wathlingen, Sehnde und Giesen dagegen demonstriert.

Gerichtliche Auseinandersetzung wird wahrscheinlicher

Dass es im Ronnenberger Stadtgebiet mit Empelde einen Standort gibt, an dem diese Form der Renaturierung erfolgreich betrieben worden ist, ist für Harms kein Argument. Die Politiker in Hannover hätten „noch nicht verstanden, dass man nicht alle Standorte über einen Kamm scheren kann“, sagte sie. Zumal noch nicht gesichert sei, wie sich der Berg in Empelde innerhalb mehrerer Jahrzehnte verhalten werde.

Alle Fraktionsvorsitzenden im Landtag seien im Vorfeld der Abstimmung von ihr noch einmal über den besonderen Charakter der Halde in Ronnenberg und nah an den Berg herangeführte Wohnbebauung informiert worden, sagte die Bürgermeisterin. Das Ergebnis sei ernüchternd. „Wir warten jetzt auf einen Termin für einen Runden Tisch“, sagte Harms mit Blick auf das Treffen, welches von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann eingefädelt werden soll. Grundsätzlich mache man sich in Ronnenberg nach der Entscheidung in Hannover aber auf eine gerichtliche Auseinandersetzung zur Verhinderung der Bauschuttablagerung gefasst.

Von Uwe Kranz