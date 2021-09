Empelde

Fröhliches Kinderlachen, ein Clown, der die kleinen und großen Gäste mit lustigen Tricks begeistert und leckeres Eis: Mit einem Fest haben die rund 40 Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Am Ententeich ihren Abschied aus der Kita Seegrasweg gefeiert. Denn am Montag können die Kinder in ihre angestammten Räume zurückkehren. Der Bombenverdacht unter dem Gebäude hat sich nicht bestätigt.

„Unter der Einrichtung in Empelde liegt kein Bombenblindgänger. Der Verdacht auf eine mögliche Weltkriegsbombe im Erdreich unter dem Flur der Einrichtung hat sich nicht bestätigt“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Kai Roegglen. Weil der Gebäudekomplex während der Sondierungsarbeiten nicht in seiner üblichen Form genutzt werden konnte, hatten die Kinder in den freien Räumen der nahegelegenen Groß-Kita Seegrasweg in Empelde Unterschlupf gefunden.

Lara (links) und Hannah (beide 4) freuen sich mit Dimitrij Schmidt, der als Clown DimDim die Besucher begeistert. Quelle: Heidi Rabenhorst

Genügend Platz für zusätzliche Kinder

In der vor gut zwei Jahren eröffneten Empelder Einrichtung sind noch nicht alle Gruppen in Betrieb. „Es hat genügend Platz gegeben, auch unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen“, erklärt Thomas Marhenke, Leiter des städtischen Teams Kinderbetreuung. Mit dem Abschiedsfest wolle die Stadt den Kindern einen besonderen Abschluss der Zusammenlegung der beiden Einrichtungen bieten und sich gleichzeitig bei den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern bedanken.

Der Umzug der Kita Am Ententeich in die eigenen Räumlichkeiten soll am Montagnachmittag erfolgen. „Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Großteil der Kinder nicht mehr in der Betreuung, so dass durch den Umzug keine größeren Einschränkungen im Betreuungsalltag zu erwarten sind“, sagt Marhenke. Die Kinder, die in den Ganztagsgruppen betreut werden, werden ab diesem Zeitpunkt auf dem Außengelände oder in den Räumlichkeiten betreut, die von den Umzugsarbeiten nicht betroffen sind.

Kitas sind näher zusammengerückt

Der Mehrzweck- und Bewegungsraum steht den Kindern der Kita Seegrasweg ab Dienstag wieder zur Verfügung. „Wir freuen uns darauf, wieder alle Räume nutzen zu können“, sagt die Leiterin der Kita Seegrasweg Deniz Baran. Man sei aber gerne zusammengerutscht. Glücklicherweise habe in letzter Zeit auch das Wetter mitgespielt. „Die Kinder konnten also sehr häufig unser schönes Außengelände nutzen.“

Nun freue sie sich auf die kommenden Wochen. „Einige Projekte können jetzt starten, weil wir wieder genug Platz haben“, so Baran. Unter anderem beginne ein Projekt mit der Calenberger Musikschule. Die gute und reibungslose Zusammenarbeit lobte auch Tobias Hoffmann. „Natürlich mussten wir ein bisschen zusammenrücken, aber das hat wirklich toll geklappt“, sagte der Leiter der Kita Am Ententeich.

Von Heidi Rabenhorst