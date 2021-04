Weetzen

Drei spielende Kinder haben am Ortsrand von Weetzen ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und mit nach Hause genommen. Glück für die neugierigen zwei Mädchen und den Jungen: Der Sprengsatz war zwar noch intakt, der Zünder allerdings nicht, weshalb die Granate am Ende als nicht mehr gefährlich eingestuft wurde.

Dennis Tengler, Vater des beteiligten Jungen, mag sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, nachdem sein Sohn den „Schatz“ gemeinsam mit zwei Freundinnen bereits in der vergangenen Woche am Sudfeldweg am Weetzener Ortsrand ausgegraben hatte. Die sechs und acht Jahre alten Kinder waren sich der Gefahr, die die alte Weltkriegsmunition in sich birgt, nicht bewusst. Sie nahmen ihren Fund mit nach Hause und präsentierten ihn dort stolz den Eltern der Mädchen.

„Haben zum ersten Mal von der Gefahr gehört“

Diese taten das einzig Richtige: Sie informierten den Kampfmittelräumdienst (KRD), der das Geschoss mit aller Vorsicht in Augenschein nahm. Wenn der Zünder intakt gewesen wäre, hätte die Munition vor Ort gesprengt werden müssen, berichtet Tengler. Glücklicherweise gaben die Experten schnell Entwarnung und nahmen den Fund schließlich zur Entsorgung mit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den besorgten Eltern gegenüber habe der Weetzener Ortsbürgermeister Thomas Bensch erklärt, dass es immer wieder vorkomme, dass bei landwirtschaftlichen Arbeiten rund um Weetzen ähnliche Fundstücke zutage treten. „Wir haben zum ersten Mal davon gehört“, erzählt Tengler, und auch sein Sohn sei erschrocken gewesen, als er mit den möglichen Folgen seines Handelns konfrontiert wurde. Dem Vater ist es wichtig, auch andere Eltern mit ihren Kindern auf die Gefahren hinzuweisen, die sich in den umliegenden Äckern verbergen. Wer auf Munition oder Reste von Geschossen trifft, sollte diese in keinem Fall anfassen oder gar vom Fundort entfernen. Kinder sollten ihre Eltern informieren, die sich ihrerseits an den KRD wenden sollten.

Schwere Kämpfe in Weetzen am 9. April 1945

Die Verbreitung von Munition und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg kann vielfältige Gründe haben. In Weetzen kommt dazu, dass der Ort beim Vorrücken der Amerikaner auf Hannover am 9. April 1945 kurzzeitig schwer umkämpft war. Während der „Hölle von Weetzen“ hatte die deutsche Artillerie urplötzlich das Feuer eröffnet und fast zwei Stunden lang das amerikanische Regiment beschossen, dass im Ort über Nacht Quartier bezogen hatte. Die Amerikaner zogen sich zurück und erreichten schließlich Hannover über einen Umweg. Mit dem Verlassen der Ortschaft nahmen sie auch die Weetzener Dorfbevölkerung aus der Schusslinie der eigenen Soldaten.

Von Uwe Kranz