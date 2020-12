Kirchenkreis Ronnenberg dankt 200 ehrenamtlichen Helfern

Ronnenberg

In der Arbeit in der Kirchenkreisjugend haben die ehrenamtlichen Helfer eine besondere Bedeutung. Am Freitag vor dem 4. Advent organisiert der Vorstand des Kirchenkreisjugendkonvents jedes Jahr einen großen Weihnachtsstammtisch, zu dem alle sogenannten Teamer eingeladen werden, um sich für den selbstlosen Einsatz zu bedanken. Natürlich konnte auch diese Dankeschönveranstaltung in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen verlaufen. Stattdessen hat der Vorstand mit Lennart Crüwell, Luca Bensch, Sinja Kuntze, Kolja Wagner und Steve Beyer zu einer Übergabe von kleinen Geschenken auf den Kirchhügel in Ronnenberg eingeladen.

200 Jugendliche wirken in den 18 Gemeinden mit

Mehr als 200 Jugendliche haben 2020 in den 18 Gemeinden des Kirchenkreises mitgewirkt. Viele von ihnen machten sich auf den Weg nach Ronnenberg, um sich ihr verdientes Geschenk abzuholen. Diejenigen, denen es nicht möglich war, zu kommen, haben ihr Dankeschön zu Hause in Empfang genommen. Als „gemütlichen Teil“ des Stammtisches hat der Vorstand zu einem Zoom-Videokonferenzabend eingeladen.

Der ungewöhnliche Abschluss war aber nur das i-Tüpfelchen auf ein Jahr, das auch für die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen außergewöhnlich war. „Es war in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, diese Arbeit zu gestalten“, sagt Kirchenkreisjugendwart Helge Bechtloff. „Aber durch viele tolle Ideen und kreativ denkende Teamer sowie hauptamtliche Diakone und Pastoren ist es uns gelungen, die lebendige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Ronnenberg fortzuführen. Dafür bin ich unendlich dankbar.“

Online-Aktivitäten anstelle der beliebten Freizeiten

Zu den Höhepunkten des Jahres innerhalb der vielen Aktionen der evangelischen Jugend gehören normalerweise die Freizeiten im Schnee wie in der Sonne. Touren nach Italien oder Schweden sowie die Kinderfreizeit fielen jedoch coronabedingt aus. „Aber es ist auch viel Neues entstanden“, freut sich Bechtloff: Angebote in den Ferien innerhalb des Kirchenkreises, Online Spiele-Treffen, Online Andachten und vieles mehr.

Zeitweise waren aber auch reale Treffen unter den aktuell geltenden Hygieneregeln möglich. Die Juleica-Schulung in den Herbstferien konnte beispielsweise abgeschlossen werden. Ein Treffen mit Landtagsabgeordneten oder auch die Fortbildungsreihe „Lange Spiele Nächte“ wurden gemeinschaftlich erlebt. Teamer halfen zudem bei vielen Aktionen der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises mit. Dazu zählen der Konfirmandenunterricht, Gemeindeaktionen oder die große Aktion „Sommer@Home“ mit mehr als 60 Angeboten vor Ort als Ausgleich für die ausgefallenen Sommerfreizeiten. Alle hoffen nun, dass das kommende Jahr wieder mehr Normalität auch für die evangelische Jugendarbeit bringen möge.

Von Uwe Kranz