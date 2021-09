Benthe

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Seit acht Jahren verkauft der Lions Club Deister Calenberger Land Adventskalender für den guten Zweck. Viele Einrichtungen haben davon in den vergangenen Jahren bereits profitiert. Mit 14.700 Euro aus dem Verkaufserlös des Adventskalenders 2020 hat der Club neben dem Projekt „Klasse 2000“ an den Grundschulen im Calenberger Land noch elf weitere Einrichtungen unterstützt.

Als letzte Aktion und somit als Abschluss der Adventskalenderaktion 2020 haben Club-Präsidentin Karola Bernhards und Vorstandsmitglied Alfons Boos jetzt 536 Euro für sogenannte Bioblo-Bausteine an die Kindertagesstätte in Benthe gespendet. „Wir freuen uns sehr über diese Spende“, sagte Kita-Leiterin Nicole Bichler. Nach der offiziellen Übergabe nutzten die Mädchen und Jungen die neuen Bausteine auch gleich zum Spielen.

Lio und sein Namensvetter, Luca, Emmi, Viviana und Clara (alle 5, von links) nehmen die neuen Bausteine in Beschlag. Quelle: Heidi Rabenhorst

Steine zum Bauen und für Seifenblasen

Die löchrigen Bausteine hätten allerlei Vorteile, meint Bichler. Die Kinder könnten sich damit nicht nur als kleine Architekten betätigen. „Man kann die großen Teile auch in Seifenlauge tauchen und wunderbare Seifenblasen in den Himmel pusten.“ Bioblos seien ein langlebiges Qualitätsprodukt, das vielen Generationen Freude bereiter. „Die Steine bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen beziehungsweise wiederverwerteten Rohstoffen“, wirbt Bichler für das umweltfreundliche Material.

„Wegen des Erfolgs der Kalenderaktion im Jahr 2020 mit 3500 verkauften Exemplaren und der erneuten großartigen Unterstützung unserer Sponsoren aus dem Calenberger Land werden wir auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender herausgeben“, kündigt Lions-Präsidentin Bernhards an. Hinter den 24 Türchen werden sich wertvolle Preise verbergen, gespendet von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg.

Lesen Sie auch: Lions Club spendet für den Hort in Benthe

Die Kalender würden schon gedruckt, sagt Bernhards. In diesem Jahr habe der Club die Auflage noch einmal erhöht – in den Verkauf gehen Anfang November exakt 3750 Stück. „Das sind 250 mehr“, freut sie sich. Schon jetzt sei die Nachfrage groß. Man darf gespannt sein, welches Motiv das Deckblatt schmücken wird. So viel sei verraten: „Es hat etwas mit Weihnachten zu tun.“

Von Heidi Rabenhorst