Der SPD-Kandidat Marlo Kratzke hat im Kampf um die Spitze im Rathaus einiges auf den Kopf gestellt. Der in der breiten Öffentlichkeit zu Beginn seines Wahlkampfes eher unbekannte und mit seinen 29 Jahren noch junge Kandidat hat der seit acht Jahren im Amt etablierten Stephanie Harms eine deutliche Niederlage beschert.

Dabei kamen alle Beteiligten – auch die deutlich unterlegenen Marko Nickel von der AfD und Sascha Goetz (FDP) – ohne direkte Konfrontationen, Kriegsgeheul und das Waschen schmutziger Wäsche aus. Man geht eben respektvoll um in der Ronnenberger Politiklandschaft.

Bis zum direkten Duell mit Marlo Kratzke in knapp zwei Wochen muss Stephanie Harms jetzt aber aufholen. Das bezieht sich nicht nur auf die reinen Zahlen, nach denen sie etwa 4 Prozentpunkte hinten liegt. Ihr Herausforderer war bei allem deutlich früher dran: Nominierung, Programm, Plakate und soziale Netzwerke. Lange Zeit hatte der Sozialdemokrat die Wahlkampfarena allein für sich, ehe zunächst die CDU und dann die beiden anderen Parteien ihre Kandidaten hinein schickten.

Vorsprung eindrucksvoll genutzt

Diesen Vorsprung hat Kratzke eindrucksvoll genutzt. Mehr als 10.000 Haushalte habe er in den zurückliegenden fast elf Monaten seit seiner Nominierung kontaktiert, berichtete seine Partei im Endspurt vor dem ersten Wahlgang. Mit seiner Präsenz beeindruckte er sogar Mitglieder anderer Parteien – und allem Anschein nach auch die Wähler. Dass er zuvor mehrere Jahre politisch in Hannover engagiert war und erst seit wenigen Monaten wieder in Ronnenberg wohnt, nehmen diese dem gebürtigen Weetzener, der in erster Linie für ein „Neues Miteinander“ in der Stadt wirbt, offenbar nicht übel.

Allerdings profitiert der SPD-Kandidat in jedem Fall auch davon, dass es die Grünen trotz wachsenden Zuspruchs nicht geschafft haben, einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufzustellen. Viele Wähler aus diesem Lager stehen Marlo Kratzke näher als Stephanie Harms, deren Haltung beim Thema Klimaschutz trotz aufwendigen Aktionsprogramms der Stadt kritisiert wird.

Kein Ratssitz für Harms

Für Harms könnte eine Niederlage bei der Stichwahl am 26. September zudem auch bedeuten, dass sie in der kommenden Wahlperiode keine große Rolle mehr in der Politik der Stadt spielt. Anders als ihre drei Kontrahenten, die bei der parallel laufenden Stadtratswahl jeweils einen Sitz im Parlament errungen haben, hatte die 49-Jährige diese Möglichkeit in der Hoffnung auf einen sicheren Wahlsieg ausgelassen. Das wäre besonders bitter für die amtierende Verwaltungschefin.

Von Uwe Kranz