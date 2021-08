Ronnenberg

Der Bund plant ab 2026 einen Rechtsanspruch für Eltern auf Ganztagsbetreuung auch in den Grundschulen zu verwirklichen. Je nachdem, ob die Stadt Ronnenberg als Schulträger ein offenes, teilgebundenes oder gebundenes Konzept verfolgt, können oder müssen die Kinder unterschiedlich viel Zeit nachmittags in der Schule verbringen. Wie stehen die Parteien im Rat zu diesem Thema?

Das sagt die SPD:

„Die SPD bevorzugt die gebundene Ganztagsschule. Nur bei ihr ist ein auf die Schülerinnen und Schüler angepasster Wechsel von Unterrichts- und Freizeitaktivitäten sowie eine qualitative Betreuung durch pädagogische Kräfte möglich. Diese Schulform wird in fast allen europäischen Ländern durchgeführt und bietet Kindern neben einer optimalen Betreuung vor allem eins: Das Recht auf andere Kinder. Wie wichtig dies ist, durften wir leider alle erfahren.“

Das sagt die CDU:

„Wir unterstützen die Ganztagsgrundschulen für unsere Kinder. Wir müssen hierbei die Betroffenen mit einbinden wie Eltern, Lehrer, unsere Vereine, Politik und Verwaltung, um die optimale Betreuung anzubieten. Eine verpflichtende Ganztagsschule unterstützen wir nicht. Bei dem Modell sind jedoch auch die Betreuungszeiten in den Ferien mit zu berücksichtigen.“

Das sagen die Grünen:

„Die neue Grundschule Auf dem Hagen bietet alle räumlichen Voraussetzungen für jede Art von Ganztagsgrundschule (GTS). Bei der Festlegung der Art der GTS entscheiden alle Beteiligten (Schule, Eltern und Stadt) gemeinsam über das Konzept. Das dazu schnell zu etablierende Gremium muss ein zukunftsfähiges pädagogisches Schulkonzept entwickeln, in dem über die Schulfächer hinaus ein Teil der Freizeitgestaltung unter anderem mit kompetenten ortsansässigen Kooperationspartnern enthalten ist.“

Das sagt die AfD:

„Wir teilen die Kritik, dass die ganztägliche Beschulung, insbesondere für die jüngeren Schülerinnen und Schüler, zu belastend ist. Daher plädieren wir für die offenen Ganztagsschulen.“

Das sagt die FDP:

„Wir bevorzugen den offenen Ganztag in der Grundschule, weil er den Kindern und Eltern genug Freiraum für eine individuelle Entwicklung gibt. Eine freiwillige Nutzung des Nachmittagsprogramms entlastet berufstätige Eltern und bietet genug Angebote für Familien, für die eine nachmittägliche Förderung finanziell herausfordernd wäre. Außerschulische Träger können in Form von AGs im offenen Ganztag unterstützen. Zudem kann ein individuelles Lernangebot für die Kinder geschaffen werden.“

Das sagen die Linken:

„Die Linke ist für das Modell der gebundenen Ganztagsschule, dies wurde auch bei dem Grundschulneubau in Empelde bedacht. Hierfür werden wir uns bei den Sanierungen der Theodor-Heuss-Grundschule Empelde, Regenbogenschule Weetzen, Grundschule Benthe und beim Umzug der Grundschule Ronnenberg in die Räumlichkeiten der MCS in Ronnenberg einsetzen. Es darf nicht wieder in Schulcontainern beschult werden. Wir streben eine Klassenraumgröße von 84 Quadratmetern in allen Schulen an.“

Von Uwe Kranz