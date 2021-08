Ronnenberg

Seit Jahren diskutieren die Politiker in Ronnenberg über einen Jugendtreff für Mädchen und Jungen, die 14 Jahre und älter sind. Aber auch darüber hinaus fehlen in der Stadt Treffpunkte für diese Altersklasse. Hoffnungen werden jetzt in ein neues Konzept gesetzt, das mit einem neu eingestellten Stadtjugendpfleger umgesetzt werden soll. Aber welche Pläne haben die Parteien?

Das sagt die SPD:

„Die Nähe zur Landeshauptstadt macht es seit jeher schwer, einen attraktiven Treffpunkt für Jugendliche zu schaffen. Es ist sehr schwierig, mit den dortigen vielfältigen Angeboten zu konkurrieren. Die Erfahrung hat zudem gezeigt, dass sich Jugendliche ihre Treffpunkte selbst suchen und sich eher selten an vorgegebenen Plätzen aufhalten. Eine Beteiligung der Jugendlichen ist daher unumgänglich. Ein neues, gutes Jugendkonzept wird hierbei hilfreich sein.“

Das sagt die CDU:

„Der neue Stadtjugendpfleger mit dem Team, aber vor allem auch die Jugendlichen selbst müssen hier zusammenarbeiten. Das neue Jugendparlament sollte auch hier weiter mit eingebunden werden. Die Austauschgespräche und bereits vorhandene Ideen und Anregungen müssen überprüft werden. In Ronnenberg auf dem Festplatz könnte ein Treffpunkt entstehen, aber auch der Standort des Jugendzentrums in Empelde sollte entweder attraktiver werden oder einen neuen Standort bekommen.“

Das sagen die Grünen:

„Es ist zu früh, diese Frage zu beantworten. Die Arbeit für und mit Jugendlichen stellte in den vergangenen Jahren keinen Schwerpunkt bei der Stadtjugendpflege dar. Wiederholte Vorstöße seitens der Grünen, zum Beispiel durch aufsuchende Jugendarbeit, solche Bedarfe zu ermitteln, verliefen im Sand. Mit dem neuen Jugendpfleger wird ab Herbst 2021 unter Beteiligung von Jugendlichen und Politik ein Konzept entwickelt, das die Bedürfnisse ermittelt. Dann wird über Treffpunkte entschieden.“

Das sagt die AfD:

„Hierzu erwarten wir neue Impulse von der Stadtjugendpflege. Die Behauptung, dass es den Jugendlichen an Treffpunkten fehlt, können wir anhand von wenigen Rückmeldungen aus den Befragungen nicht teilen. Vielmehr sind es die Sportvereine und die Feuerwehr, die mit ihren Angeboten der Jugend zur Seite stehen. Wir, die AfD, setzen uns dafür ein, die Sportvereine und die Jugendsparte der Feuerwehr weiterhin zu fördern, damit diese ihre Angebote aufrechterhalten und erweitern können.“

Das sagt die FDP:

„Jugendarbeit sollte in allen Stadtteilen stattfinden. Es ist eine Forderung der FDP, dass zum Beispiel die Nachnutzung des „Container-Dorfes“ in Ronnenberg für Jugend- und auch für Seniorenarbeit geeignet ist. Bedingt durch einen Personalwechsel steht das Jugendzentrum in Empelde hoffentlich vor einem Neuanfang. Der Bauwagen in Benthe erfreut sich regen Zuspruchs. Das Dorfgemeinschaftshaus (Zum Kirschen) in Weetzen bietet nach Sanierung/Neubau bestimmt weitere Möglichkeiten.“

Das sagen die Linken:

„Die Pandemie hat gezeigt, dass Rückzugsräume für Jugendliche Alltags- und Feierkultur oftmals in Widerspruch zu den Gewerbetreibenden und Anwohner gerät. Es ist eine Zukunftsfrage, wie diese Freiräume für Jugendliche und Kinder stärker in der Stadtplanung berücksichtigt werden können. Es muss ein Konzept her, die bestehenden Jugendtreffs interessanter zu machen. Auch sollten die Erfahrungen aus dem Verkehrswendeexperiment Hannovers in die Betrachtung einfließen.“

Von Uwe Kranz