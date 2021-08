Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg hat ein eigenes ehrgeiziges Klimaschutzaktionsprogramm (KSAP) auf den Weg gebracht. Aber welche Maßnahmen sollen in Ronnenberg konkret umgesetzt werden, damit die langfristigen Klimaschutzziele erreicht werden können?

Das sagt die SPD:

„Dies muss zunächst durch konsequente CO2-Einsparungen in den stadteigenen Bereichen (Gebäude/Fahrzeuge) geschehen. Darüber hinaus müssen die Altbauten mehr in den Blickpunkt rücken. Hier schlummert ein riesiges Potenzial, das durch gestärkte Förderungen und Beratungen noch stärker als bisher geweckt werden muss. Regionsweit will die SPD Klimaneutralität bis 2035 schaffen, hier sollte sich Ronnenberg anschließen, da Klimaschutz nicht an der Stadtgrenze haltmacht.“

Das sagt die CDU:

„Wir haben ein bereits beschlossenes Klimaschutzaktionsprogramm, welches mit Partnern erstellt wurde. Dieses umfangreiche Programm ist umzusetzen wie zum Beispiel weitere Fahrradabstellanlagen an S-Bahnhöfen und Bushaltestellen, weitere Bienenblühwiesen, weitere Baumpflanzungen, Beratungsgespräche und Aktionen mit den Partnern für mehr Solaranlagen, bei den neuen Wohn- und Gewerbegebieten den Passivhausstandard für Gebäude einfordern und Beratungen für Fördermöglichkeiten anbieten.“

Das sagen die Grünen:

„Neue Baugebiete, Wohnen/Gewerbe, müssen klimaneutral umgesetzt werden, Fotovoltaik soll innerhalb von zehn Jahren auf alle geeigneten Dächer im Bestand, gegebenenfalls durch städtische Pacht. Klimafreundliche Mobilität wie ÖPNV, Radfahren, zu Fuß gehen, Carsharing, Elektromobilität muss mitgedacht werden. Der Runde Tisch Natur und Landschaft muss schnell zu nachhaltigen Ergebnissen führen. Die städtischen Gebäude müssen energetisch saniert und das KSAP zügig umgesetzt werden.“

Das sagt die AfD:

„Ein Blick in den Klimaschutzbericht 2018 sollte jeden zufriedenstellen. Die Energie- und Treibhausbilanz der Stadt ist sehr positiv. Die speziellen Treibhausemissionen liegen mit 4,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr fast 40 Prozent unter dem Regionsdurchschnitt. Die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz bedingte Steigerung der Energiekosten wird der Ausbau von Fotovoltaik wirtschaftlicher für den Eigenbedarf und trägt stetig zur Dezentralisierung der Energieversorgung bei.“

Das sagt die FDP:

„Hier ist vorrangig die Informationsarbeit der Stadt relevant: über die Möglichkeiten sowie über staatliche Förderungen informieren. Das kann auch im Rahmen von Vorträgen oder Messen erfolgen. Eine finanzielle Förderung von Maßnahmen der Einwohner durch die Stadt ist nicht möglich. Die Etablierung einer neuen Planstelle für einen Klima-Manager lehnt die FDP ab. Verstärkt Homeoffice für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung erspart Fahrten zum Arbeitsplatz.“

Das sagen die Linken:

„Dachbegrünungen, Vermeidung von Schottergärten, Blühstreifen sowie das neu Anpflanzen und Erhalten von Bäumen bilden ein nötiges Maßnahmenpaket. Ferner der Umstieg auf Recyclingpapier in der Verwaltung und der weitere Ausbau von Solaranlagen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden. Solaranlagen bringen einen doppelten Nutzen: sowohl fürs Klima als auch für die Entlastung der Stadtkasse. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt fördert die Einhaltung der Klimaziele.“

Von Uwe Kranz