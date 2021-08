Ronnenberg

Ein Leuchtturmprojekt für die kommenden Jahre ist die millionenschwere Ansiedlung eines neuen Betriebshofes der Firma Regiobus in Weetzen. Viele Details müssen in den Planungen noch bedacht werden. Was sind in den Augen der Politiker die Wichtigsten Aspekte bei der Umsetzung des Vorhabens?

Das sagt die SPD:

„Deutschlands modernster Betriebshof wird Strahlkraft weit über die Region Hannover hinaus besitzen. Eine gute Wirtschaftsförderung kann und muss dies nutzen und wird hierdurch Gewerbeneuansiedlungen nachhaltig vorantreiben. Von mehreren Hundert tarifgebundenen Arbeits- und Ausbildungsplätzen und einer engen Kooperation mit den Schulen vor Ort werden alle Bürgerinnen und Bürger profitieren. Darüber hinaus wird mit dem E-Bus-Betriebshof ein aktiver Schritt zum Klimaschutz gegangen.“

Das sagt die CDU:

„Wichtig ist, dass es keine Belastungen der Bewohner durch Buslärm oder Anfahrtsverkehr gibt, daher ist der Standort nicht in der Nähe einer Wohnbebauung. Regiobus bietet sehr gute Möglichkeiten für Ausbildungsplätze und auch durch die Zusammenarbeit zwischen Regiobus und der Marie-Curie-Schule werden die Schüler der KGS profitieren. Regiobus bietet Arbeitsplätze mit guter S-Bahn-Anbindung an. Regiobus plant, die Wasserstofftankstelle auch der Öffentlichkeit anzubieten.“

Das sagen die Grünen:

„Die zum Klimaschutz notwendige Verkehrswende erfordert einen zukunftsweisenden Bus-Betriebshof. Hier entstehen viele innovative Ausbildungsplätze mit direktem Bahnanschluss. Neben einer Elektro- und Wasserstoff-Tankstelle mit öffentlichen Ladepunkten, einem klimaneutralen Bau mit Fotovoltaik und Dachbegrünung soll die Idee einer Betriebs-Kita umgesetzt werden. Der zusätzliche Busverkehr darf nicht durch den Ort, sondern muss direkt über die Umgehungsstraßen geleitet werden.“

Das sagt die AfD:

„Die Ansiedlung führt zu einer steigenden Attraktivität der Stadt und hat eine Sogwirkung für weitere Gewerbeansiedlungen. Darüber hinaus entstehen Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Einwohner der Stadt.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sagt die FDP:

„Die Ansiedlung kann als Leuchtturmprojekt angesehen werden und hat hoffentlich einen Synergieeffekt für weitere Gewerbeansiedlung im Umfeld von Regiobus. Entscheidend war auch, dass Weetzen keine Mehrbelastung durch „Busverkehr im Ort“ hat. Ronnenberg hat nach der Ansiedlung ein Mehr an Arbeitsplätzen, was sich mittelfristig positiv auswirkt. Regiobus plant eine Wasserstofftankstelle. Die FDP sieht Wasserstoff als einen der Energieträger der Zukunft an.“

Das sagen die Linken:

„Die Förderung neuer Antriebsstechnicken und die Wasserstofftankstelle am Betriebshof könnten eine deutliche Attraktivitätssteigerung des anschließenden Gewerbegebietes mit sich bringen und damit mehr Gewerbesteuer für Ronnenberg bedeuten. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass ein Busanschluss zum Regionskrankenhaus Gehrden vom Bahnhof Weetzen eingerichtet wird, da die E-Busse zum Nachladen zum Betriebshof müssen.“

Von Uwe Kranz