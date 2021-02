Ronnenberg

Wer darf bei der kommenden Kommunalwahl am 12. September 2021 welche Kandidaten wählen? Soll es in Ronnenberg weiterhin zwei Wahlbereiche geben, oder zählen die Stimmen der Wahlberechtigten im gesamten Stadtgebiet? Diese Frage hat im Rat der Stadt zu intensiven Diskussionen und Vorwürfen geführt. Dabei wurde deutlich, dass es in den verschiedenen Lager unter anderem unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt. Die Abstimmung ergab allerdings, dass alles beim Alten bleibt.

Was ist rechtlich zulässig?

Schon bei der Frage, ob zwei Wahlbereiche für Ronnenberg überhaupt zulässig sind, scheiden sich die Geister. Jens Williges (Grüne) erklärt, das dies laut Gesetz nur in Ausnahmefällen der Fall ist. Paul Krause (SPD) argumentiert, dass zwei Wahlkreise eingerichtet werden dürfen, wenn sich die Anzahl der Einwohner in den beiden Bezirken nicht zu sehr unterscheidet. Als Richtwert wird im Gesetz 25 Prozent angegeben.

Die Verwaltung unterstützt die Ansicht des Grünen-Politikers. Bürgermeisterin Stephanie Harms hatte zum Beschluss drei Varianten erarbeitet und dem Rat zur Abstimmung vorgelegt: Variante 1 hält an dem bisherigen Vorgehen mit zwei Wahlkreisen fest. Die Abweichung zwischen Empelde/Benthe und dem zweiten Wahlbereich mit den anderen fünf Ortsteile beträgt derzeit rund 11 Prozent. Bei Variante 2 würde Benthe in den anderen Wahlbereich verschoben und die Differenz damit auf knapp 4 Prozent reduziert. Variante 3 umfasst ganz Ronnenberg als einen Wahlbezirk.

Nur acht Ratsmitglieder kommen aus kleinen Ortsteilen

Williges sieht nur in einem einheitlichen Wahlbereich „Chancengleichheit für Bürger und Bewerber“. Die Stimmen verschiedener Bürger hätten bei einer Wahl in zwei Bereichen nicht dieselbe Gewichtung. Die großen Fraktionen opferten den demokratischen Grundsatz für innerparteiliche Rivalitäten. Dabei ginge es um prominente Listenplätze, die auf zwei Listen einfacher zu verteilen seien. Krause bezeichnete diese Argument schlicht als „Quatsch“.

Auch die Verwaltung im Ronnenberger Rathaus hat sich für einen einheitlichen Wahlbereich ausgesprochen. Quelle: Uwe Kranz

Der SPD-Politiker argumentiert wie Gerald Müller (CDU) ebenfalls mit Wahlgerechtigkeit. Aufgrund der beiden Wahlbereiche hätten Bewerber aus kleinen Ortsteilen eher eine Chance, in den Rat gewählt zu werden. Von den aktuell 34 Ratsmitgliedern, inklusive der Bürgermeisterin, kommen lediglich acht aus Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven – Linderte und Vörie sind nicht vertreten. Williges forderte die großen Parteien auf, ihren Kandidaten aus kleinen Ortsteilen stattdessen bessere Listenplätze zu verschaffen.

Finanzielle Argumente können große Parteien nicht umstimmen

Auch Georg Zimbelmann (AfD) mit dem Verweis auf die Kostenersparnis bei einer Wahl mit nur einem Bereich und Dieter Herbst (FDP), der auf eine solche finanzielle Entlastung auch aus Parteisicht hinwies, konnten SPD und CDU nicht umstimmen. Williges beantragte daraufhin aufgrund der rechtlichen Zweifel eine namentliche Abstimmung, bei der die Ratsmitglieder von CDU, SPD, Freien Wählern und der parteilose Carsten Mauritz für die Beibehaltung der Wahlbereiche stimmten. Grüne, AfD, FDP und die Bürgermeisterin (CDU) stimmten für einen einheitlichen Wahlbereich.

Insgesamt wird es für die Ronnenberger Bürger nicht leicht sein, bei der Kommunalwahl im September die Übersicht bei den Wahlbereichen zu behalten. Das Bürgermeisteramt wird einheitlich in einem Bereich vergeben. Der Rat wählt in den nun beschlossenen zwei Teilbereichen. Benthe, Ihme-Roloven, Weetzen und Linderte haben für die Ortsratswahlen jeweils einen eigenen Wahlbereich. Und für die Abstimmung zur Regionsversammlung – alle diese Urnengänge werden am 12. September zeitgleich erfolgen – reiht sich Ronnenberg in einen gemeinsamen Bereich mit Hemmingen, Springe und Wennigsen ein.

Von Uwe Kranz