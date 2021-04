Ronnenberg

In Niedersachsen gibt es in diesem Jahr in vielen Kommunen die Neuwahl der Bürgermeister. Auch die Ronnenberger wählen am Sonntag, 12. September, oder spätestens in einer Stichwahl zwei Wochen später außer den Räten in Orten und in der Stadt einen neuen Verwaltungschef. Die Möglichkeit, dass die aktuelle Bürgermeisterin Stephanie Harms ihr Amt auch in Zukunft ausüben kann, will ihr ihre Partei, die CDU, in dieser Woche schaffen. In einem komplizierten Onlineverfahren bestimmen die Christdemokraten der Stadt ihre Kandidaten.

Der Stadtverbandsvorsitzende Jörg Garbe ist von der Komplexität der Abläufe überwältigt: Fünf Tage lang müssen sich die Mitglieder seiner Partei mit der Kandidatenkür beschäftigen. Der Grund sind erwartungsgemäß die Umstände wegen der Corona-Pandemie. „Wenn ich gewusst hätte, dass das so umständlich wird, hätte ich noch einen Monat gewartet“, sagt Garbe über die Mischung aus Onlineversammlungen und einem Urnengang.

Die Kandidatenbestimmung hätte wegen der Abstandsregelungen alternativ höchstens in einer Sporthalle stattfinden können, erklärte der Ronnenberger CDU-Chef. An der frischen Luft sind die Bedingungen in der Stadt nicht optimal, findet er. Auf einem Parkplatz fehle die notwendige Privatsphäre. „Da hören dann andere mit“, beschreibt er die Befürchtungen. Über ein Stadion mit möglicherweise überdachter Tribüne verfügt Ronnenberg aber nicht. Nach der Entscheidung für eine Onlinevariante überrollten die Verantwortlichen dann die Vorgaben des Parteiengesetzes, die die Kandidatenbestimmung in mehreren Schritten vorsieht.

Die Kandidatenkür im Einzelnen

Dienstag, 27. April, 19 Uhr: ​Virtuelle Mitgliederversammlung des Stadtverbandes der CDU in Ronnenberg zur Nominierung der Bürgermeisterkandidatin für die Stadt Ronnenberg.

Dienstag, 27. April, 20 Uhr: ​Eine weitere virtuelle Mitgliederversammlung des Stadtverbandes zur Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der Stadt Ronnenberg im Wahlbereich 1 (Ronnenberg, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen) und im Wahlbereich 2 (Empelde und Benthe).

Sonnabend, 1. Mai, 11 bis 15 Uhr: ​Urnenwahl zur Nominierung der Bürgermeisterin sowie der Bewerberinnnen und Bewerber und zum Rat der Stadt Ronnenberg auf dem Hof der der ehemaligen Fleischerei Nuglisch, Hagacker 2, in Ronnenberg.

Sonntag, 2. Mai, 18 Uhr: ​Fortsetzung der virtuellen Mitgliederversammlung vom 27. April mit der Verkündung der Ergebnisse der Urnenwahl vom 1. Mai.

Montag, 3. Mai: ​Veröffentlichung der Wahlergebnisse per Pressemitteilung.