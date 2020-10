Weetzen

Der erste Anlauf ist manchmal schwer. Das mussten auch Tanja Lutz, Leon Braje und die Bigband Music Unlimited bei ihrer Premiere des Protestsongs „Hier will ich bleiben“ in Weetzen feststellen. Mehrere Rückkopplungen erforderten zu Beginn des ersten gemeinsamen Auftritts einen Abbruch und die neue Sortierung der Sängerinnen vor den Lautsprechern. Danach verlief alles reibungslos. Und die Gegner von Bauschuttablagerungen auf der benachbarten Kalihalde erhielten von den Besuchern auf der Weetzer Festwiese anhaltenden Applaus. Profitieren konnte auch Sportheimchefin Gaby Zeh. Sie freute sich über die Einnahmen aus dem Verzehr der rund 120 Gäste.

Leon Braje (von rechts), Tanja Lutz und Music Unlimited singen vor 120 Besuchern "Hier will ich bleiben". Quelle: Uwe Kranz

Wetter und Infektionszahlen bereiten Organisatoren Sorgen

Dabei gab es vor dem Open-Air-Konzert noch Bedenken. Sorgen machten sich die Organisatoren nicht nur um das in der ersten Tageshälfte regnerische Wetter. Auch die steigenden Corona-Infektionszahlen bereiteten Kopfzerbrechen. Noch am Freitagmorgen segnete die Stadtverwaltung aber die Hygieneplanung für maximal 180 Besucher ab. Damit stand dem Konzert nichts mehr im Wege.

Allerdings zeichnete sich anhand von Kommentaren in den sozialen Netzwerken ab, dass es nicht nur Befürworter der Veranstaltung ab – und tatsächlich standen während des Konzertes von einem Anrufer alarmierte Beamte des Ronnenberger Polizeikommissariats am Eingangsbereich. Nach Einsicht in das Hygienekonzept und einem Hinweis darauf, dass Stehtische nicht zulässig sind, rückten die Ordnungshüter allerdings wieder ab.

„Da haben wir tatsächlich nicht aufgepasst“, sagt Mitorganisatorin Lutz später. Die Veranstalter hatten es aus ihrer Sicht gut gemeint. Mithilfe der Stehtische konnten sich die Besucher weiter über das Gelände verteilen. Ohne zögern setzten sich alle jedoch nach einem Hinweis an die ausreichend vorhandenen Zehnertische.

Ortsbürgemeister packt beim Aufbau mit an

Rund 120 Zuhörer, darunter auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms und einige Ratsmitglieder warteten gespannt auf die Aufführung des Songs, den die Musiker gemeinsam geschrieben, arrangiert und aufgenommen hatten. Beim Aufbau der Tische und Zelte hatten sich viele Freiwillige aus dem Sportverein Weetzen und der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ geholfen. Auch Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch packte mit an. „Es ist toll, zu hören, wie sich der Song entwickelt hat“, sagte er. „Zu Beginn nur mit Gitarre, sind dann immer mehr Instrumente hinzugekommen.“

Marc Bierhance (links) verleiht Leon Braje die Ehrenmitgliedschaft in der Bürgerinitiative Quelle: Uwe Kranz

So ähnlich verlief auch der Abend. Leon Braje mit Gitarre sang zum Auftakt einige Eigenkompositionen und Hits von den Kings of Leon bis Ed Sheeran. Unter dem Motto „Pop meets Bigband“ kamen danach Music Unlimited dazu, die auch für die weitere Unterhaltung nach der Songpremiere übernahmen.

Leon Braje erstes Ehrenmitglied der Bürgerinitiative

Zwischenzeitlich durfte auch der BI-Vorsitzende Marc Bierhance einige Gedanken an die Besucher loswerden. Der Text des Liedes löse bei ihm eine Gänsehaut aus, sagt er und forderte die Zuhörer auf: „Lassen Sie sich von dem großartigen Song inspirieren. Und überlegen Sie, was Sie selbst tun können.“ Bei den Künstlern bedankte er sich für die Unterstützung im Bestreben der BI: bei Lutz mit einem Blumenstrauß, bei Music Unlimited mit „Nervennahrung“ für die kommenden Proben und bei Braje mit der Ehrenmitgliedschaft in seiner Initiative – der ersten, die bislang überhaupt vergeben wurde.

Kurz nach der Premiere gehen die ersten CDs mit dem Protestsong über den Tisch. Quelle: Uwe Kranz

Schon kurz nach der Uraufführung des Songs gingen erste CDs von „Hier will ich bleiben“ über den Tisch. Ab Montag ist der Tonträger auch in der Buchhandlung „Buchfink“, Lange Reihe, in Ronnenberg erhältlich – gegen einen selbst zu wählenden Spendenbetrag.

Von Uwe Kranz