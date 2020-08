Völksen

Zur Aufführung kommt Telemanns berühmte „Don Quichotte“-Suite. Anwesend sind auch der schlecht gelaunte Herr Schlendrian mit seiner Tochter Liesgen, deren übermäßiger Kaffeegenuss ihm sauer aufstößt. Der Kellner, ein verkannter Operntenor, unterhält die beiden mit Ausschnitten aus Händels neuster Oper „Alcina“. So oder so ähnlich hätte sich ein (nicht ganz) gewöhnlicher Nachmittag zu Bachs Zeiten im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig abspielen können.

Bachs „Kaffeekantate“ im Mittelpunkt

Die fiktive Handlung unter dem Titel „Wenn du mir nicht den Coffee lässt!“ gehört zum unterhaltsamen Konzertprogramm des hannoverschen Ensembles für Alte Musik Filum, in dem sie die Musik der drei großen deutschen Barockkomponisten Bach, Händel und Telemann verbinden. Dabei steht Bachs berühmte „Kaffeekantate“, uraufgeführt vermutlich 1734, im Zentrum. Zu erleben gibt es das Barockkonzert am Sonntag, 23. August, im Rahmen der Reihe Kultursommer der Region Hannover im Park des Hermannshofes in Springe-Völksen.

Seit 2015 weiß das Ensemble Filum die Musik der Renaissance und des Barock zeitgemäß zu präsentieren. Die sieben Musiker – Josefine Göhmann (Sopran), Christoph Rosenbaum (Tenor), Roman Tsotsalas (Bariton), Bernward Lohr (Cembalo), Iris Maron (Violine), Mónica Sárdon Hidalgo (Violine) und Fernando Mansilla Fuentealba (Cello) – bringen dem Publikum nicht nur Musik, sondern auch historische Hintergründe näher. Das gemischte Vokal- und Instrumentalensemble setzt dabei immer wieder auf szenische Elemente, die die Zuschauer in das Spiel miteinbeziehen. Runter vom Podium, rein ins Leben – das ist die Devise ihrer Programme, die generationenübergreifend und gemeinschaftsstiftend nicht nur für, sondern mit dem Publikum stattfinden.

Die Platzzahl ist begrenzt

Das Picknickkonzert im Park des Hermannshofes, Röse 33 in Völksen, beginnt um 17 Uhr. Coronabedingt ist die Platzzahl begrenzt, Karten sind nur über die Online-Reservierung des Hermannshofes zu buchen unter www.hermannshof.de/kontakt/kartenreservierung. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Bei schlechtem Wetter findet für maximal 35 Besucher eine Regenvariante im Haus im Park statt.

