Weetzen

Für großes Aufsehen hat eine handfeste Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Jugendlichen auf dem Empelder S-Bahnhof am vergangenen Wochenende gesorgt. Die Gegend im Osten des Stadtteils war in der Vergangenheit schon häufiger Schauplatz von Vandalismus. Berichte über rivalisierende Jugendgruppe oder anhaltende Auseinandersetzungen sind im Rathaus allerdings nicht bekannt, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms erklärt. Dafür ist der Bereich zwischen Berliner Straße und Festplatz nicht der einzige, in dem Jugendliche der Stadt in den vergangenen Monaten Probleme bereitet haben.

Zum Bumerang scheint für die Stadt Ronnenberg unter anderem der Ausbau einiger Flächen zu Bereichen mit besonderer Aufenthaltsqualität zu werden. So gibt es vom Quartiersplatz an der Marie-Curie-Schule und der benachbarten Bushaltestelle in Empelde immer wieder Meldungen von Sachbeschädigungen und Verschmutzungen durch Müll und zerschlagene Flaschen. Der Eingangsbereich der nahen KGS wurde extra mit einem Zaun versehen, weil auch dort zu solchen Verunstaltungen gekommen war.

Anzeige

Anwohner sammeln Unterschriften

Ähnliche Dinge ereignen sich in den vergangenen Monaten auch rings um die Kita Weetzen II an der Bröhnstraße. Dort war in Zusammenhang mit dem Bau der Betreuungseinrichtung ebenfalls ein attraktiver Dorfplatz mit Angeboten für alle Generationen geschaffen worden. Inzwischen ist daraus vielfältiges Konfliktpotenzial entstanden. Gegen das Verhalten von Jugendlichen auf dem Bolzplatz haben sich sogar Anwohner mit einem Brief und einer Unterschriftenliste, an der sich 66 Anwohner beteiligten, bei der Bürgermeisterin beschwert.

Weitere HAZ+ Artikel

Teilweise ergeben sich die Erkenntnisse erst in der Praxis. So stellte sich heraus, dass von Spielgeräten, die offenbar zu dicht an der Wohnbebauung aufgestellt worden waren, ein sehr hoher Lärmpegel ausgeht. Die Stadt zeigt Verständnis für die Anwohner und prüft nun, ob die Geräte sinnvoll versetzt werden können, um die Belastung zu reduzieren.

Probleme in Weetzen seit einem Jahr bekannt

Schwerer erscheint dagegen die Lösung der Konflikte die auf dem benachbarten Bolzplatz entstehen: Jugendliche, die auf der Kunststoffspielfläche nicht nur kicken, sondern auch laute Partys feiern, sind einerseits den Anwohnern ein Dorn im Auge, andererseits vergraulen sie auch Kinder, die sich auf dem Fußballfeld aufhalten. Beschwerden gibt es sowohl von der jüngeren als auch von der älteren Generation – und das nicht erst seit Corona. „Erstmals haben wir vor rund einem Jahr davon erfahren“, räumt Harms ein. Da es aber zwischenzeitlich ruhig um das Thema geworden war, sei die Verwaltung nicht weiter aktiv geworden.

Die lärmreduzierenden Gummipuffer am Zaun haben nicht den von der Stadt gewünschten Effekt. Quelle: Uwe Kranz

Nun kochen die Emotionen wieder hoch. Die Anwohner, die nicht öffentlich auftreten wollen beanstanden, dass sich die Jugendlichen bei überlauter Musik auf dem Spielfeld aufhalten. Weitere Lärmbelästigung entsteht offenbar durch das Schießen des Balles gegen den eigentlich lärmgedämpften Zaun. „Wir haben ihn so bestellt und bezahlt. Aber in der Realität ist er nicht gedämpft“, sagt Harms. Es müsse nun geprüft werden, woran es liegt, dass die lauten Geräusche entstehen. Zuletzt richtete sich die Gewalt auch gegen die Einrichtung selbst. Durch Vandalismus wurde ein Tor beschädigt. Daraufhin hat die Stadt am Dienstag den Eingang zur Spielfläche geschlossen.

„Wir wollen die Jugendlichen nicht vertreiben“, sagt Harms. Es sei nicht einmal klar, ob es sich bei allen Konflikten immer um dieselben Personen handele. Es gehe aber nicht, dass Musik auch spät abends in Discolautstärke gespielt werde. Und ihren Müll wie Pizzakartons und Glasscherben müssten von ihnen auf jeden Fall entsorgt werden, fordert die Bürgermeisterin. Letztlich gehe es auch darum Verletzungen von Kleinkindern zu verhindern.

Scherben und Spritzen auf Pausenhof in Ronnenberg

Der Natur der Anlage widerspricht es, den Platz einfach abzuschließen. Dieses Schicksal droht nach Aussage Harms nun allerdings dem Pausenhof der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg. Grund sind auch dort Jugendliche und deren Exzesse. Zwar gebe es auf dem Areal neben der Kirche keine Klagen über Lärm, die Hinterlassenschaften der jungen Leute – unter anderem Scherben und Spritzen – ließen der Stadt aber keine andere Möglichkeit. „Es tut einem in der Seele weh, wenn man das absperren muss“, sagt Harms. „Aber letztlich kann man es nicht ändern.“

Lesen Sie auch: Massenschlägerei am Empelder S-Bahnhof

Allerdings ist zu erwarten, dass die bisherigen Nutzer dieses Bereiches mit ihren Aktivitäten weitermachen – die Frage ist nur, an welchem Stadtort sie als nächstes auftauchen werden.

Von Uwe Kranz