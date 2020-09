Hannover

Das war für alle Prozessbeteiligten eine Überraschung: Der Hauptangeklagte in einem Prozess wegen Erpressung von 37 privaten Autoverkäufern und Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen zu Dumpingpreisen hat gleich am ersten Verhandlungstag ausgepackt. Ali I. (22) ist der einzige von sieben Angeklagten, der noch in Untersuchungshaft sitzt, und ihm werden die meisten Erpressungsdelikte (34) vorgeworfen.

Der in Hannover geborene Realschüler mit libanesischen Wurzeln schonte sich und seine Mitangeklagten am Freitag nicht. „Wir haben die Verkäufer belogen und betrogen und haben bei den Ankäufen jeden kleinen Mangel großgeredet“, sagte er.

Ein Freispruch ist möglich

Ali I. sowie Mohamad I. (25), Mohammed I. (27), Mahmoud I. (26), Hussein H. (30) und Hassan J. (25) sind vor der 19. Großen Strafkammer wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt. Es sitzt auch noch ein siebter Angeklagter im Saal, doch scheint es möglich, dass dieser freigesprochen wird. Der Braunschweiger wird nur einer Tat beschuldigt. Die sechs anderen Angeklagten leben alle in Hannover oder der Region.

Die Verhandlung mit den sieben Angeklagten wurde aus Platzgründen in den größten Saal im Landgericht, den Schwurgerichtssaal, verlegt. Quelle: Michael Zgoll

Die Täter hatten sich laut Anklage auf ältere Klein- und Kompaktwagen spezialisiert. Sie durchforsteten zwischen Februar und November 2019 die gängigen Internetportale wie mobile.de oder Ebay, auf denen Privatleute ihre Fahrzeuge zum Verkauf anbieten. Dann meldeten sie sich unter Aliasnamen wie Jonas Mattis oder Daniel Schneider bei den Autobesitzern und zeigten sich interessiert. Nach mehreren Telefonaten schlossen die Parteien im Internet einen Kaufvertrag ab – so weit und noch so gut.

Ölverlust war nicht real

Kriminell wurde es bei der Abholung der Fahrzeuge. Dort stellten die Bandenmitglieder, die die Autos in Empfang nehmen und bezahlen sollten, plötzlich diverse – meist fiktive – Mängel fest. Sie behaupteten, dass der Wagen zur Kaschierung von Unfallschäden nachlackiert worden sei. Sie sahen weißen Rauch aus dem Auspuff aufsteigen oder monierten starken Ölverlust. Auch unterstellten sie den Verkäufern Betrugsabsichten, weil im Internetkaufvertrag Baujahr und Erstzulassung gleichgesetzt worden waren – was die Autobesitzer aber gar nicht eingetragen hatten.

Dann versetzten die Betrüger die Verkäufer in Angst und Schrecken: Ihnen drohe eine Strafanzeige sowie ein sechsmonatiges Verkaufsverbot, außerdem müssten sie dem Käufer für bereits entstandene Kosten für eine angebliche Verschiffung der Fahrzeuge sowie erforderliche Reparaturen Beträge bis zu 6000 Euro zahlen.

1000 statt 10.000 Euro für Ford Mustang

Als rettender Ausweg wurde den Autobesitzern schlussendlich ein Ankauf zu erheblich reduzierten Preisen angeboten. So bekam ein Magdeburger für seinen Ford Fiesta nur 500 statt der versprochenen 3200 Euro ausgezahlt. Eine Frau aus Lüdinghausen kassierte für ihren Skoda Octavia nur 1500 statt 3700 Euro, und die Besitzer eines Opel Corsa und eines VW Polo wurden schlussendlich mit 200 Euro statt der vereinbarten 1600 Euro abgespeist.

Den Vogel schoss Ali I. nach eigenem Bekunden mit einem Ford Mustang ab: Der Besitzer wurde derart eingeschüchtert, dass er seinen Sportwagen schließlich für 1000 statt der erwarteten 10.000 Euro verkaufte. Insgesamt sollen die Erpresser rund 80.000 Euro mehr erlöst haben, als ursprünglich vereinbart war.

Knallharte Konkurrenz?

Die Täter agierten laut dem 22-Jährigen aus einem Bürocontainer in Ronnenberg heraus. Allerdings habe es keine allumfassende Bande gegeben, sondern an den verschiedenen Telefonen habe jeder versucht, sein eigenes Geschäft zu machen. „Die Konkurrenz war knallhart.“ So hätten alle Käufer ihre eigene Methode gehabt, die Autobesitzer unter Druck zu setzen. Die Abholer, die in ganz Deutschland aktiv waren, bekamen pro Fahrt 100 bis 150 Euro plus 10 Prozent vom Verkaufserlös ausgezahlt. Weiterverkauft wurden die supergünstig erworbenen Fahrzeuge an andere Händler.

Der Vorsitzende Richter Martin Grote bezeichnete die Auskunftsfreude des Hauptangeklagten, der von seinem Verteidiger Detlev Otto Binder ermuntert wurde, als „erstaunlich“ und kündigte an: „Das werden wir sicher würdigen.“ Ob die Mitangeklagten und ihre Anwälte, die die Vorwürfe mehrheitlich bestreiten wollten, ihre Verteidigungsstrategie nun ändern, werden die nächsten Verhandlungstage zeigen. Sicher scheint, dass das Verhältnis zwischen Ali I. und den übrigen Angeklagten – darunter ein Bruder und ein Cousin von I. – nach diesem denkwürdigen Tag im Gericht erheblich gelitten haben dürfte.

