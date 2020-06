Ein 53-jähriger Räuber versetzte Verkäuferinnen in Hannover, Ronnenberg, Göttingen und Braunschweig mit einer nachgebildeten Pistole in Angst und Schrecken – und schlug eine 63-Jährige nieder, um an Geld für Drogen zu kommen. Vor dem Landgericht Hannover riet ein Gutachter zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.