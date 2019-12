Er war ihr Fußballtrainer in der Region Hannover - und missbrauchte acht Jungen aus seinen Teams in einem Hotel in Bornum. Jetzt hat eine Jugendkammer Andreas W. wegen 38-fachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen schuldig gesprochen. Zwei der acht Opfer leiden noch immer erheblich unter den Tatfolgen.