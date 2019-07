Ronnenberg

Diebe haben am Wochenende aus zwei Autos die Lenkräder gestohlen. In Ronnenberg bemerkte ein Fahrzeughalter den Einbruch am Montagvormittag. Er hatte seinen BMW am Sonntagnachmittag Im Goldfeld geparkt. Als er zurückkehrte fehlten das Lenkrad und ein Navigationssystem. Laut Polizei wurde das Fahrzeug „auf bislang unbekannte Weise geöffnet“.

Ebenfalls am Montag meldete sich ein Autofahrer bei der Ronnenberger Polizei, der einen ähnlichen Verlust anzeigte. Bei dem zweiten Fall wurde bei einem Mercedes-Benz die hintere linke Dreiecksscheibe eingeschlagen und nach dem Öffnen des Fahrzeuges das Lenkrad entwendet. Das Fahrzeug hatte in Hemmingen in der Saarstraße gestanden.

Bei dem Entwenden von Lenkrädern haben es die Diebe häufig auf die darin installierten Airbags abgesehen. Zu Beginn der vergangenen Woche wurden auch Lenkräder in Burgwedel-Fuhrberg gestohlen. Ebenfalls am Wochenende registrierte die Polizei einen vergleichbaren Einbruch in Altwarmbüchen. Bei Einbrüchen in Laatzen erklärte die Polizei, dass sich die Diebe möglicherweise das sogenannte Keyless-Go-System von BMW austricksten. Der elektronische Schlüssel lässt sich digital kopieren, indem die Funksignale des Schlüssels abgefangen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu melden.

Von Mario Moers