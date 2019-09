Ronnenberg

Ein bisschen trostlos ist die erste Wahlperiode des ersten Ronnenberger Jugendparlamentes (Jupa) zu Ende gegangen. Zwei Tage, bevor die Frist zur Stimmabgabe für die neue Jugendvertretung am Sonntagabend abgelaufen ist, haben sich die Jungparlamentarier der ersten Stunde noch einmal getroffen. Allerdings war die Resonanz eher dürftig. Neben dem aus dem Amt scheidenden Jugendbürgermeister Hendrik Pieper waren lediglich Till Leander Schröder und Julian Rosenhahn anwesend. Das Gremium war bei seiner letzten Sitzung somit nicht beschlussfähig. Trotzdem zogen die drei eine zufriedene Bilanz ihrer Amtszeit.

Bei Freibadpartys „nicht viel falsch gemacht“

„Ziel dieses Jugendparlamentes sollte es sein, das Jupa zu etablieren und bekannter zu machen. Das haben wir auch sehr erfolgreich gemacht“, sagte Pieper, der aus Altersgründen nicht mehr für das neue Jugendparlament kandidiert hatte. Selbst bei den beiden Freibadpartys, die das Gremium für die Jugend in der Stadt organisiert hatte und zu denen nur wenige Besucher gekommen waren, habe man „nicht viel falsch gemacht“, urteilte der Jugendbürgermeister.

Die Erkenntnis sei eher, dass die Nachfrage bei der angesprochenen Zielgruppe nicht ausreichend gegeben sei. Es sei schwer, in Konkurrenz zu dem Angebot in Hannover zu treten, stellte Rosenhahn fest. Mehr Resonanz verspreche ein ähnliches Angebot für jüngere Gäste, diese gehörte aber nicht zur Zielgruppe des Jupa, betonte Pieper.

Für das neue Jupa wünschen sich die Jugendvertreter mehr Unterstützung aus Politik und Verwaltung. Die Mentoren aus den Fraktionen des Stadtrates, von denen zur letzten Sitzung nur Uwe Buntrock (Grüne) den Weg ins Rathaus gefunden hatte, hätten ihr Engagement zunehmend zurückgefahren, monierten sie. Die Kommunikation untereinander müsse verbessert werden, meinte Schröder. Das Jupa-Trio regte deshalb eine Veranstaltung zu Beginn der neuen Wahlperiode an, bei der Politiker und neue Jugendvertreter sich besser kennenlernen sollen. Die Scheu vor den Politikern sei noch viel zu groß gewesen, stellte Schröder fest.

Wunsch für die Nachfolger: Ein eigener Lagerraum

Seitens der Verwaltung erhofft sich das Jupa die Zuteilung eines eigenen Raumes zur Lagerung von Ausrüstung und Unterlagen, damit diese nicht verteilt bei den verschiedenen Mitgliedern aufbewahrt werden müssten. Ausdrücklich lobte Schröder die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Sie hat uns immer geholfen“, sagte er.

Die Transparenz der einzelnen Vorgänge sei allerdings nicht immer ausreichend gewesen. „Keine Ahnung, was aus dem Ü14-Jugendraum geworden ist“, sagte Pieper. Nach konkreten Absprachen mit der Verwaltung habe er als nächstes mit einer Umsetzung der Projektes gerechnet. Bis heute ist es dazu nicht gekommen. Eine zweite Ansprechperson neben dem Jugendpfleger Christoph von Maltzahn sehen die Jupa-Mitglieder als hilfreich an, um beispielsweise Krankheits- und Urlaubsphasen zu überbrücken.

In Bezug auf weitere Themen und Planungen für ihre Nachfolger hielten sich die drei Jupa-Mitglieder während ihrer Abschlusssitzung dagegen zurück. Nach Abschluss der Onlinewahl am Sonntagabend stehen ihre Nachfolger bereits fest. Über das Ergebnis und die Wahlbeteiligung konnte die Verwaltung am Montag allerdings noch keine Angaben machen. Um diese amtlich festzulegen, müsse zunächst der Wahlausschuss am Freitag zusammenkommen, sagte Mitarbeiter Thomas Peest.

