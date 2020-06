Ronnenberg

Nein, so richtig zusammenstellen für ein Gruppenfoto, das geht nicht nach der konstituierenden Sitzung des Ronnenberger Seniorenbeirates am Mittwoch. Gut gelaunt suchen die elf Mitglieder am Empelder Ententeich dennoch nach einer – coronakonformen – Formation, um den Moment im Bild festzuhalten. Die kommenden vier Jahre vertreten sie die Interessen der Über-60-Jährigen in Ronnenberg.

Gut eine Stunde zuvor hatte sich die Mehrzahl der neun Männer und zwei Frauen im Schatten vor der Großsporthalle getroffen. Ganz so, als scheuten sie sich, den improvisierten Sitzungsort zu betreten. Wenige Minuten vor Beginn macht sich dann die Gruppe gemeinsam auf. Einer nach dem anderen streift den Mund-Nase-Schutz über. „Ich hatte Corona schon – vor zwei Jahren“, begründet Wilfried Breipohl scherzend, warum er die die Vorgabe als Letzter erst an der Eingangstür befolgt. Aber auch bei den anderen ist Unbehagen vor der Zusammenkunft nicht zu spüren.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für die Senioren

Dabei erwarten die Beiratsmitglieder, die allesamt älter als 60 sind und damit zur Risikogruppe gehören, drinnen besondere Sicherheitsmaßnahmen. Um überflüssige Kontakte zu vermeiden, gibt es gleich zwei Tische mit Listen, in die sich die Anwesenden – getrennt als Beirat und Besucher – einzutragen haben. Penibel achten die städtischen Mitarbeiterinnen Birgit Sommerfeld und Eva Gärtner auf die Abstände zwischen den Personen. Den benutzten Kugelschreiber darf – oder muss – jeder anschließend wegen der Hygiene mitnehmen.

Die Senioren nehmen es locker. Rund sechs Wochen später als eigentlich vorgeschrieben kommt es nun zu dieser Sitzung. Damit die Verschiebung zulässig ist, war eigens die Satzung geändert worden. Die Entspannung tut den Anwesenden offenbar gut. Es wird gelacht und gefeixt. Irgendwo kursiert hinter dem Stoff eines Mund-Nase-Schutzes die Bezeichnung „Elferrat“ aus dem Karneval mit Bezug auf die elf Mitglieder des Gremiums. Die gute Stimmung stellt aber keineswegs die Ernsthaftigkeit infrage, mit der die Senioren ihre Aufgabe wahrnehmen. „Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, im Alltag das öffentliche Leben zu erleichtern“, lobt deshalb auch Harms später den Beirat.

Abstandsregel ist in der Halle mühelos einzuhalten

Währenddessen zieht sich Doris Eickemeyer, Vorsitzende des alten Seniorenbeirates an ihrem Tisch auf Abstand die Maske vom Gesicht und pustet tief durch. Glücklicherweise ist in der großen Halle die Abstandsregel mühelos einzuhalten. An den ihr gegenüber stehenden Tischen tauchen deshalb jetzt unter den Masken neun bekannte Gesichte wieder auf. Die „Wiederholungstäter“, wie die Bürgermeisterin sie nennt, treten bereits ihre zweite Wahlperiode in dem Gremium an. Neu dabei ist lediglich Christian Scholz.

Auch die Begrüßung des neuen Beirats steht unter Corona-Vorzeichen: Ohne Handschlag wünscht man sich auf Distanz eine gute Zusammenarbeit, und als Präsent gibt es von der Bürgermeisterin für jeden einen Mund-Nase-Schutz mit Ronnenbergaufdruck. Als Vorsitzende wird Eickemeyer wiedergewählt. „Wir können gar nicht anders, als Doris zu wählen“, sagt Achim Bollmann-Oberlein und begründet das mit dem Wählerauftrag. Immerhin hatte Eickemeyer bei der Wahl im Februar fast dreimal mehr Stimmen erhalten als Jürgen Kruse mit der zweitgrößten Unterstützergruppe.

Nach der Wahl bedankt sich Eickemeyer und verweist sogleich auf die Macht der Gruppe: „Wir können zusammen etwas bewegen, nicht ich allein“, stellte sie fest. Sie freue sich darauf, dass der Seniorenbeirat wie in der Vergangenheit wieder eine Einheit bilden werde. Beim abschließenden Fototermin fällt das den Mitglieder noch schwer. Auf dem politischen Weg zu gemeinsamen Zielen ist der Mindestabstand allerdings nicht mehr vorgeschrieben.

Info: Zur nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Seniorenbeirat am Donnerstag, 20. August, um 17 Uhr im Großen Sitzungszimmer.

