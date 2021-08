Ronnenberg

So richtig fassen können die 14- und 17- jährigen Brüder aus Ronnenberg ihren Erfolg noch gar nicht. „Es ist alles noch so frisch“, sagt ihre Mutter. Manuela Blair steht ihren Söhnen Merlin (17) und Ferris (14) in diesen turbulenten Tagen zur Seite. Noch zu frisch sind die Eindrücke des überraschenden Charterfolgs der beiden jugendlichen Rapmusiker. Eigentlich werden die beiden als „Lityway und Yungfijay“ von ihrem Bruder Dustin gemanagt. Wenn dieser beruflich verhindert ist, vertritt ihn Manuela Blair.

Als Lityway und Yungfijay haben die beiden Brüder über das Internet Kontakt zu den beiden Rappern „Mabu“ und „Ille“ Kontakt aufgenommen. Gemeinsam konzipierten sie den Track „Für Dich“, den Lityway eigentlich für seine Freundin geschrieben hatte, und veröffentlichten ein Video auf der Internetplattform Tiktok.

Zwei Wochen in den Charts

Am 9. Juli erschien der Song auch bei anderen Streamingdiensten. Das Lied wurde ein Überraschungshit. Allein auf Spotify wurde der Song inzwischen mehr als drei Millionen mal aufgerufen. In den deutschen Singlecharts erreichte er Platz 74 und hielt sich dort zwei Wochen lang.

Die beiden Schüler wirken fast ein bisschen zurückhaltend und müssen ihren Erfolg erst einmal verinnerlichen. Gerade erst ist das Musikvideo zu ihrem Song entstanden. Gedreht wurde in Hannover-Linden, an ihren Lieblingsorten. Dort sind sie oft zu finden bei ihrem zweiten Hobby – beim Skaten. „In Linden fühlen wir uns zu Hause“, erklären die beiden. Ohnehin wollen sie irgendwann weg aus der Kleinstadt. „Berlin, Hamburg – das wäre cool“, sind sie sich einig.

Die 17- und 14-jährigen Brüder Lityway (links) und Yungfijay brennen für ihre Musik. Quelle: Jakob Mix/badkidsproduction

Warum sie sich gerade für diese Art von Musik entschieden haben, haben die Jungs schnell erklärt: „Wir können damit unsere Gefühle am besten ausdrücken“, sagt Lityway. Die besten Ideen für ihre Songs kämen ihnen in der Nacht. Tagsüber seien sie dagegen zu sehr von anderen Dingen abgelenkt.

Nächstes Projekt: Ein Tonstudio

Die beiden Jugendlichen brennen für ihre Musik und möchten sie auch gern zu ihrem Beruf machen. Die ersten Schritte dazu sind ihnen offenbar schon gelungen. So haben sie bereits ihr eigenes Label gegründet und stehen mit Sony Music Entertainment bei einem großen Konzern unter Vertrag. „Davon können manch andere Musiker nur träumen“, sagt Mutter Blair stolz. Für die Vertragsunterzeichnung seien sie anwaltlich beraten worden. Da die Söhne noch minderjährig sind, müssen die Sorgeberechtigten die Geschäfte tätigen. Die Eltern haben genau hingeschaut. „Wir wollen schließlich nur das Beste für unsere Kinder“, sagt Blair.

Momentan richten sich Lityway und Yungfijay zu Hause ein eigenes Tonstudio ein. Das biete viele Vorteile. „Wir können hier arbeiten, wann immer wir wollen“, fügt Lityway hinzu. Und auch finanziell rechnet sich diese Entscheidung. So müssen die beiden Musiker kein anderes Studio mehr buchen.

Keine Zeit für Pausen

Zeit zum Ausruhen nehmen sich die beiden Ronnenberger indes nicht. Die nächsten Projekte stehen schon auf dem Programm. „Wir sind schon fast auf den Weg nach Berlin zu Sony“, berichten sie voller Vorfreude auf die neuen Aufgaben. Worum es bei dem Trip in die Hauptstadt geht, verraten sie allerdings nicht. Ob vielleicht wieder ein Charterfolg daraus wird? Man darf gespannt sein.

Von Heidi Rabenhorst