Rainer Tubbe und Christoph Burchard sitzen ganz ruhig nebeneinander auf einer Holzbank. Sie schauen durch einen schmalen Spalt hinaus aus der Willie-Elies-Hütte. Ihre Blicke fallen auf einen der Stapelteiche zwischen Vörie und Weetzen. „Guck mal, da ist er wieder, der Zwergtaucher“, sagt Burchard leise. „Das ist schon ein drolliger Vogel“, ergänzt Tubbe. Ein idyllischer Ort. Vom Wasser aus hört man lediglich ein paar Vögel zwitschern und ein paar Enten quaken.

Buchard ist Landwirt, Tubbe ist Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe in Ronnenberg. Beide setzen sich im Grunde für die gleiche Sache ein. Ihnen sei der Schutz der Natur und der Tiere wichtig, betonen sie. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung seien, schafften sie es, sich zu arrangieren, einen Weg zu finden, voneinander zu profitieren, statt gegeneinander zu arbeiten. Eine solche Form des Miteinanders sei vielerorts völlig aus dem Ruder gelaufen zwischen Landwirten und Nabu-Mitgliedern, meinen beide.

Vor allem Graugänse tümmeln sich derzeit bei den Stapelteichen. Quelle: Janna Silinger

Ein Streitpunkt, durch den die Stimmung besonders hochgekocht sei, ist nach Ansicht der beiden das Volksbegehren Artenvielfalt. Landwirte sprächen sich eher dagegen aus, der Nabu unterstütze das Vorhaben. „Doch die Ortsgruppe Ronnenberg tut das nicht“, betont Tubbe. Dafür gebe es gute Gründe. Der wohl relevanteste: „Ohne eine Kooperation mit Jägern und Landwirten können wir nichts erreichen.“

Kooperation statt Konfrontation

Der Verband, der den Ortsgruppen ohnehin nicht viel Unterstützung biete, müsse aufhören, in diesen Berufsgruppen den Gegner zu sehen, stellt Tubbe klar. Das habe Konfrontation statt Kooperation zur Folge. Im Gegenzug sei gegenseitige Motivation sehr viel wirksamer, als Menschen unter Druck zu setzen – wie es etwa durch das Volksbegehren geschehe. Und auch am Gestaltungswillen der Landwirte mangele es nicht.

Weiterhin sieht Tubbe die Gefahr, dass gerade die Landwirte, die bereits freiwillig und ehrenamtlich etwas für den Naturschutz tun, sich abwenden könnten. „Und das wäre doch sehr schade.“ Burchard kann diese Sorge bestätigen: „Wer sich nicht als Teil der Lösung, sondern als das Problem wahrgenommen fühlt, bei dem sinkt die Bereitschaft etwas zu tun.“

Dass die Zusammenarbeit in Ronnenberg funktioniert, machen Tubbe und Burchard insbesondere an einem Beispiel fest: das Gebiet rund um die Stapelteiche. Es gehört zum Teil dem Nabu, der Region Hannover und der Landesjägerschaft und dient als Feuchtbiotop vor allem dem Schutz von Wasservögeln. Die Tiere hätten das über viele Jahre gut angenommen. „Dann haben aber auch andere gemerkt, dass es hier schön ist“, sagt Tubbe. Dazu zählten etwa Füchse, Maderhunde, Wildkatzen und vor allem der Waschbär. Gerade dieser ist laut Tubbe zwar „unheimlich süß anzusehen“, aber er sei eine Gefahr für die Vögel in dem Gebiet – ein sogenannter Prädator, also ein Räuber.

Die Wasserbüffel leben ganzjährig in dem Biotop. Gepflegt werden sie von Landwirten. Quelle: Janna Silinger

Zu viele Waschbären gefährden die Vögel

Zudem vermehren sich die Waschbären laut Burchard ziemlich aktiv. „Die sind hier im großen Familienverband unterwegs“, sagt er. Deshalb sei es für viele Vogelarten kaum noch möglich, in dem Gebiet zu brüten. Genau hier bräuchte es zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Jägern. „Ohne die können wir nichts machen – außer vielleicht beten, dass die Waschbären woanders hingehen“, räumt Tubbe ein.

Landwirte wie Burchard wüssten, wie man die Tiere einfängt, und zwar lebendig und ohne sie zu verletzen, betont der Naturschützer. Mithilfe von sogenannten Betonfallen, Kofferfallen und Kastenfallen sei das möglich. Davon gebe es mehrere in dem Gebiet, finanziert sowohl vom Nabu als auch der Region Hannover. „Und ich habe auch was bezahlt“, fügt Burchard hinzu. Er schaue zudem, welches Tier in die Falle geraten ist, ob dieses sich in einer Schonzeit befinde, ob es wieder freigelassen oder möglicherweise aus bestimmten Gründen auch getötet werden müsse.

„Wir brauchen keine künstliche Front zwischen uns“

Fest steht für Tubbe, dass der Nabu weder die Mittel noch die Kompetenz dazu hat. Dafür brauche es die Zusammenarbeit mit Jägern und Landwirten. Auch die Wasserbüffel, die bei den Stempelteichen leben, seien ein gutes Beispiel für funktionierende Kooperation. „Die Landwirte füttern und pflegen die Tiere sehr gut.“ „Wir brauchen keine künstliche Front zwischen uns“, betont auch Burchard. Die Vorhaben, Ideen und Ansprüche an den Naturschutz würden sich an so vielen Stellen treffen, dass nur eine konsequente Zusammenarbeit wirklich Fortschritt schaffen könne.

Die beiden schauen noch einmal bei den Wasserbüffeln vorbei. Tubbe reißt etwas Jakobskraut aus der Erde. „Das ist giftig, wenn man es isst“, sagt er. Burchard schaut Jungbullen hinterher. Er habe, sagt er, großen Respekt vor den Tieren.

