Betriebshof: Hat Regiobus Interesse an Ronnenberg?

Ronnenberg

Im Rahmen der Besuchsreihe „Fraktion trifft Bürgermeister“ hat die CDU-Fraktion der Region Hannover in der Stadt Ronnenberg Halt gemacht. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms begrüßte den Fraktionsvorsitzenden Bernward Schlossarek und seine Fraktionskolleginnen und -kollegen. Um die Mindestabstände zu ermöglich, wurde das Gespräch in die gut gelüftete Mensa der Marie-Curie-Schule am Sportpark verlegt.

Ein Gesprächsthema war der Runde Tisch zur Kalihalde, der weiterhin tagt und mögliche Szenarien für die Gestaltung der Halde bespricht. „In Sachen Kalihalde hat Frau Harms unsere volle Unterstützung“, betonte Schlossarek. Die CDU lehne eine Ummantelung der Halde mit Bauschutt ab. „Geplante Veränderungen am Kaliberg brauchen eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist eine große Aufgabe für den Runden Tisch“, sagte der CDU-Fraktionschef.

CDU hofft auf Gespräche zwischen Regiobus und Ronnenberg

Ein weiteres Thema des Treffens war die Ansiedlung eines Betriebshofes des Unternehmens Regiobus, dessen Versuch, ein Betriebsgelände in Gehrden einzurichten, gescheitert war. Als Regiobus vor einigen Jahren einen neuen Standort für sein Busdepot gesucht hatte, war auch Ronnenberg als Standort in der engeren Auswahl. „Das Aus für Regiobus in Gehrden bedauern wir nach wie vor“, sagte Schlossarek. Nun gehe das Verfahren erneut los. „Generell wünschen wir uns eine offene Suche und würden uns freuen, wenn es zu konstruktiven Gesprächen zwischen Ronnenberg und Regiobus kommt“, ergänzte er.

Auch die SPD wünscht sich die Ansiedlung von Regiobus im Ronnenberger Stadtgebiet. Die Ratsfraktion hat einen Antrag an die Bürgermeisterin gerichtet, in dem die Ansiedlung von Regiobus in Weetzen angeregt wird. Weetzen biete mit seiner Nähe zur Landeshauptstadt und den südlichen Regionskommunen sowie der sehr guten Anbindung an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr die optimalen Voraussetzungen für den neuen Betriebshof, erklärte der SPD-Bürgermeisterkandidat Mario Kratzke. „Wir können aktiv dazu beitragen, die notwendige Verkehrswende in der Region Hannover voranzubringen“, sagte er.

Grundstücke erfüllen bislang nicht die Voraussetzungen

Vor zwei Jahren scheiterte ein Engagement von Regiobus in Ronnenberg daran, dass keine realistische baurechtliche Grundstücksbestellung bis 2021 möglich war. Für die Grundstücke an der Bundesstraße 217 in der Nähe der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind seit Jahrzehnten ein Gewerbegebiet und daneben ein Wohngebiet mit einer Kindertagesstätte geplant. Das hat zurzeit Priorität. Somit liegt das Gebiet zu nah an den bestehenden und künftigen Wohngebieten.

An der Bundesstraße 217 in Weetzen gibt es ein Flächenpotenzial von 70.000 bis 80.000 Quadratmetern, sowohl gegenüber dem Sportplatz als auch auf dessen Rückseite. Quelle: Ingo Rodriguez

Die beiden Flächen in Weetzen in der Nähe des Sportplatzes durchqueren Haupt-, Fuß- und Radwege. Eine städtebauliche Studie aus der Vergangenheit hatte ergeben, dass bei dem Areal aufgrund der benachbarten Sportfläche die Priorität auf Erholung und Freizeitnutzung und den zu erhaltenden Landschaftsbezug gelegt werden sollte.

Der Rat der Stadt Ronnenberg hatte 2016 beschlossen, diese Fläche auch als Potenzialfläche für Gewerbeflächenentwicklung auszuweisen, um langfristig die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen. Die baurechtliche Grundstücksbestellung ist bei diesen Flächen bis 2021 nicht realistisch, weil es auch im Herbst 2020 für diesen Bereich keine rechtskräftigen Bebauungspläne gibt. Die beiden Grundstücke befinden sich noch im Flurbereinigungsverfahren Weetzen. Das Verfahren ist auch nach heutigem Stand noch nicht abgeschlossen.

Harms bleibt bei diesem Thema ganz entspannt. „Wir müssen schauen, welche Rahmenbedingungen es gibt und ob Regiobus überhaupt noch Interesse an einer Fläche in Ronnenberg hat“, sagte sie. In Kürze werde sich klären, ob beispielsweise die Fläche in Weetzen nach wie vor ausgeschlossen sei oder nicht. Wenn nicht, könnte ein neues Prüfungsverfahren eingeleitet werden. „Und letztlich ist es ein politischer Entschluss, ob sich Regiobus in Ronnenberg ansiedeln soll oder nicht“, sagte Harms.

Von Dirk Wirausky