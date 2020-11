Ronnenberg

62 Personen aus dem Ronnenberger Stadtgebiet sind aktuell positiv auf Covid-19 getestet worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in der Kernstadt und den Ortsteilen 275 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Ronnenberg nach Angaben der Region Hannover am Montag, 23. November, bei 128,7. Am vergangenen Freitag betrug der Wert 120,7. An der Spitze dieser Statistik für alle 21 Kommunen liegt derzeit Gehrden mit 148,7. In der gesamten Region beträgt der aktuelle Wert 111,2. In der Region sind aktuell 2515 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 11.303.

Von Dirk Wirausky