Ronnenberg

Laut Gesundheitsamt der Region Hannover waren am Freitag in Ronnenberg noch 18 Corona-Infektionen in Ronnenberg bekannt. Am Donnerstag waren es 22. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Corona-Pandemie aus dem Stadtgebiet beträgt nunmehr 318 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 36,2 am Mittwoch und 44,2 am Donnerstag auf 48,3 am Freitag gestiegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurde der Wert mit 28,2 angegeben.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 14.369 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 12.051 Personen als genesen aufgeführt. 247 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 104,4.

Von Dirk Wirausky