Ronnenberg

Laut des Gesundheitsamtes der Region Hannover ist am Freitag, 27. November, die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen. Aktuell sind 65 Ronnenberger positiv auf Covid-19 getestet worden; am Donnerstag, 26. November, waren es 56. Damit ist seit Beginn der Corona-Pandemie die Zahl der Infizierten aus dem Stadtgebiet auf 301 Personen gestiegen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich erhöht: von 127,7 am Donnerstag auf 148,8 am Freitag.

Anzeige

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 12.148 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 9584 Personen als genesen aufgeführt. 202 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Gegenwärtig gelten 2357 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 106,6.

Von Dirk Wirausky