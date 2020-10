Erinnerung an die Befreiung Ronnenbergs vor 75 Jahren.

Ronnenberg

Der Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) lädt für Sonntag, 1. November, zu einer Gedenkveranstaltung mit dem Thema „Der Preis der Freiheit. Ronnenbergs Befreiung vor 75 Jahren und Konsequenzen für heute“ ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3. Der Abend war bereits zum Jahrestag der Befreiung Ronnenbergs im April geplant, musste aber wegen der Corona-Krise verschoben werden. Er findet nun in Verbindung mit dem Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 statt. Der Eintritt ist frei.

Martin-G. Kunze und Hanna Legatis von der hannoverschen Theaterinitiative Bühnensturm werden an die Befreiung Ronnenbergs und an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnern. Wovon wurden die Deutschen 1945 befreit – und wozu? Mit Lyrik und Prosa gehen die Künstler diesen Fragen nach und thematisieren, was Befreiung heute bedeutet – angesichts rassistischer Hetze in unserem Land, angesichts andauernder Kriege und menschenverachtender Zwänge, denen Geflüchtete ausgeliefert sind.

Das Düsseldorfer Ensemble La Kejoca wird die nachdenklichen Texte der Bühnensturm-Initiative musikalisch begleiten. Carmen Bangert (Gesang, Drehleier, Whistles, Gitarre), Jonas Rölleke (Geige, Gitarre, Gesang) und Keno Brandt (Gesang, Gitarre, Bass, Cajon) haben ihren ganz eigenen Sound entwickelt.

Anmeldung unbedingt erforderlich

Für die Veranstaltung am 1. November ist wegen der Corona-Hygienevorschriften die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Vorherige Anmeldungen sind unbedingt erforderlich, und zwar an Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) e.V., c/o Peter Hertel, Im Riedegrund 17, 30952 Ronnenberg; E-Mail: Erinnerungsarbeit. Ronnenberg@gmx.de

Nach der Anmeldung erfolgt eine schriftliche Bestätigung. Falls mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, wird eine Warteliste angelegt. Die auf der Warteliste stehenden Personen werden ebenfalls entsprechend informiert.

Von Dirk Wirausky