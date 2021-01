Ronnenberg

In Ronnenberg ist die Zahl der Corona-Infizierten am Donnerstag laut Gesundheitsamt im Vergleich zum Vortag unverändert geblieben. Wie am Mittwoch wurden am Donnerstag 40 Personen gemeldet, die aktuell infiziert sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gesunken. Sie liegt bei 76,5 (Mittwoch: 100,6). Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ronnenberg 408 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 20.727 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 17.598 Personen als genesen aufgeführt. 371 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Am Donnerstag sind 2758 Menschen in der Region als infiziert registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover bei 138,4.

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Dafür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Von Dirk Wirausky