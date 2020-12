Ronnenberg

Mit Unverständnis reagieren die Grünen darauf, dass sich die Politiker in Ronnenberg weiter zu Präsenzveranstaltungen bei Ratssitzungen und deren Ausschüsse zusammensetzen. Die Corona-Verordnung erlaube den Bürgern ein Treffen von Mitgliedern aus maximal zwei Haushalten und bestrafe hart, wenn davon abgewichen werde, sagt Vorstandssprecher Jörg Rutzen. In Ronnenberg werde aber zu einem Treffen mit Mitgliedern aus bis zu 49 Haushalten in der Ratssitzung eingeladen.

„Bei den immer noch sehr hohen Fallzahlen und wissend, dass die meisten Infektionen durch Aerosole und auch mal über Tröpfchen stattfinden, finden wir es verantwortungslos, hier nicht die Digitaltechnik einzusetzen und so für alle eine Sitzungsethik einzuführen, bei der alle geschützt werden“, sagt Rutzen. Dabei werde auch vollkommen vergessen, dass sehr viele Teilnehmenden an der Ratssitzung zu der besonders gefährdeten Personengruppe gehörten. „Jede Person weniger im Raum, die digital dazu geschaltet werden kann, vermindert die Aerosolkonzentration und damit die Ansteckungsgefahr“, sagt Rutzen.

Stadt Hannover als Vorbild

Darüber hinaus sei es verantwortungslos, weiter die Öffentlichkeit in Präsenz an den Sitzungen teilnehmen lassen zu wollen. „Auch unsere Bürger sind in der Lage, einer Ratssitzung digital geschützt von zu Hause aus beizuwohnen“, meint Rutzen. Die Stadt Hannover habe es bei ihren Sitzungen vorgemacht und alles digital stattfinden lassen.

„Wir fordern die Stadt Ronnenberg dazu auf, in dieser angespannten Pandemiesituation alles zu tun, dass diese Sitzungen digital und ohne Präsenz stattfinden können“, heißt es. Den Bürgern seien sonst die Corona-Maßnahmen nicht mehr verständlich zu machen – Politiker hätten eine Vorbildfunktion.

Die nächste Ratssitzung in Ronnenberg ist für Mittwoch, 16. Dezember, angesetzt worden. Ab 18 Uhr treffen sich die Politiker in der Großsporthalle Empelde.

Von Dirk Wirausky