Empelde

Martyna Pieczka ist die neue Pastorin in der Johanneskirchengemeinde in Empelde. Mit einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang wurde sie der Gemeinde nun vorgestellt.

Nach dem Probedienst in Hildesheim ist dies für Pieczka nun ihre erste Stelle als Pastorin. „Sie habe viel Power im Gepäck, werde Bewährtes fortsetzen und Neues beginnen. Nun sind alle gespannt auf die neue Pastorin“, sagte Superintendentin Antje Marklein in ihrer kurzen Ansprache. Sie mahnte die Gemeinde aber auch zur Geduld: „Lassen sie die neue Pastorin erst einmal ankommen in Empelde und nehmen sie sich Zeit, sich kennenzulernen.“

„ Martyna Pieczka passt hervorragend in die Gemeinde“

Seit Anfang des Jahres ist die neue Pastorin in Empelde im Dienst. Sie ist Nachfolgerin von Christiane Elster, die nach Norden gewechselt ist. „Mit ihrer offenen Art passt Martyna Pieczka hervorragend zu unserem bunten Gemeindeleben“, sagte Kirchenvorstandsvorsitzende Anne Burkhart.

Als Vertreter der katholischen Gemeinde, die mittlerweile ihre Gottesdienste in der Johanneskirche feiert, überbrachte Pfarrer Johannes Lim Glückwünsche an die neue Pastorin. Und auch Kolleginnen und Kollegen aus den evangelisch-lutherischen Gemeinden der Region Ronnenberg begrüßten sie in ihrem Kreis, ebenso das Team der Kita in der Johanneskirchengemeinde. Sie sei „nah am Wasser gebaut“ sagte Pieczka und bedankte sich mit Tränen in den Augen für die herzliche Aufnahme. Sie freue sich auf den Dienst in Empelde. „Schon bei den ersten Gesprächen vor Ort habe ich mich hier wohlgefühlt“, erzählte sie.

Martyna Pieczka wurde 1986 in Polen geboren und wuchs dort auf. Sie studierte in ihrem Heimatland und in Deutschland evangelische Theologie. Nach dem Vikariat in Hannover schloss sich der Probedienst zuletzt in Hildesheim-Moritzburg an. Am Gottesdienst nahmen Familienmitglieder aus Polen, Weggefährten aus Studienzeiten, dem Vikariat und aus der Zeit in Hildesheim teil. Mitglieder des Hildesheimer Posaunenchors begleiteten zusammen mit dem Posaunenchor Ronnenberg-Empelde den Gottesdienst und später den Empfang im Gemeindehaus.

Von Dirk Wirausky und Sabine Freitag