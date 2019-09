Benthe

Am Sonnabendmorgen hat sich auf der Bundesstraße 65 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 24-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei wollte eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug von der B 65 nach rechts in Richtung Benthe abbiegen. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die auf dem Fahrradweg geradeaus fahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 24-Jährige und zog sich Prellungen am Bein zu. Sie wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. dw

Von Dirk Wirausky