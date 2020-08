Empelde

In einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Emil-von-Behring-Straße ist am Sonnabendnachmittag Essen auf einem Herd angebrannt. Aufmerksame Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil sie den Rauchmelder gehört hatten

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war niemand in der Wohnung. Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden. Der Mieter hatte das Essen auf dem zwar ausgeschalteten Herd belassen, die Mahlzeit brannte jedoch wegen der Restwärme der Herdplatte im Topf an und verursachte so die Rauchentwicklung. Personen- oder Sachschäden konnte die Feuerwehr nicht feststellen.

Kurze Zeit später wurde erneut eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, dieses Mal am Merkurweg. Auch dort löste der Rauchmelder aus. Ursache des Qualms war ebenfalls angebranntes Essen. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Fenster Zugang zur Wohnung. Sie entfernten den brennenden Topf vom Herd und kontrollierten die beschädigte Dunstabzugshaube mittels einer Wärmebildkamera. Danach wurde die Wohnung mittels Drucklüfter gelüftet. Die Wohnungsinhaberin hatte vor dem Verlassen ihres Zuhauses vergessen, den Herd auszuschalten. Größere Schäden gab es nicht.

Zahlreiche Einsätze wegen Starkregens

Bereits am Freitag hatte die Ortswehr Empelde einen unruhigen Abend. Grund war der sintflutartige Gewitterregen. Zwischen 18 und 22.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu insgesamt 16 Einsatzstellen ausrücken, darunter eine überschwemmte Straße, ein im Wasser steckengebliebenes Fahrzeug und mehrere überflutete Keller. Zu einer Einsatzstelle musste die Ortsfeuerwehr Benthe zur Unterstützung angefordert werden, vor Ort wurde weiteres technisches Gerät benötigt. Hilfe für die Feuerwehrkräfte kam zudem vom Bauhof der Stadt Ronnenberg.

Von Dirk Wirausky